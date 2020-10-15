CHP'li Sarıbal, zeytin alım fiyatlarının açıklanmasını istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytin alım fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytin alım fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında zeytin üreticilerinin sorunlarına değindi.

Türkiye'de 2002 yılında 102 milyon zeytin ağacından 1,8 milyon ton zeytin yetiştirildiğini dile getiren Sarıbal, geçen 18 yıllık süreçte ağaç sayısının 182 milyona ulaştığını ancak verimin 1,5 milyon ton seviyelerine gerilediğini ifade etti

Zeytinin Anadolu mutfağında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Sarıbal, hasat mevsiminin başlamasına rağmen halen zeytin alım fiyatının açıklanmadığını vurguladı.

Yaşanan doğal afetlerden dolayı zeytinde ciddi bir rekolte kaybının beklendiğini öne süren Sarıbal, "Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında zeytinin çiçeklenme döneminde aşırı sıcaklardan dolayı, çiçeklenme tam gerçekleşemedi. Devamında bu yılın aşırı kurak ve sıcak geçmesi de zeytini olumsuz etkiledi. Hasat dönemine geldiğimiz sürede, iklim değişikliği sonucu oluşan dolu zararı, Köyceğiz, Ayvalık, Burhaniye, Mudanya, Gemlik, Orhangazi'de zeytin üretimi yapılan birçok bölgede zarar oluştu." dedi.

Orhan Sarıbal, oluşan zarara karşı CHP'li belediyelerin zeytin üreticilerinin yanında yer aldığını ancak Tarım ve Orman Bakanlığının üreticiler hiçbir destek vermediğini iddia etti.

Artan girdi maliyetleri karşısında zeytin üreticilerinin iyi bir fiyat beklediğini belirten Sarıbal, "Zeytinin bu yıl üretim maliyeti kilogram başına 6-6,5 lira civarında. Zeytin üreticisine verilecek fiyat bu maliyetler göz önüne alınarak belirlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta