CHP'li Sarıbal: "Ülkemiz tütün konusunda tam ithalatçı konumundadır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Sarıbal: "Ülkemiz tütün konusunda tam ithalatçı konumundadır"

CHP'li Sarıbal: 'Ülkemiz tütün konusunda tam ithalatçı konumundadır'
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin tütün konusunda tam bir ithalatçı ülke konumunda olduğunu ileri sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin tütün konusunda tam bir ithalatçı ülke konumunda olduğunu ileri sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1990'lı yıllarda 3 milyon dönüme ekilen tütünün 2020 yılında üretim alanının 770 bin dönüme düştüğünü söyledi.

Üst üste çıkan tütün kanunların üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade eden Sarıbal, 2017 yılında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılan değişiklikle Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan ya da bildirimde bulunmadan yapılan tütün ticaretinin yasaklandığını anımsatarak yasağa uymayanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Söz konusu düzenlemenin 3 yıl ertelendikten sonra 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdiğini, üreticinin tepkisi üzerine bu uygulamanın da 6 aylık bir ertelemeye tabi tutulduğunu belirten Sarıbal, "6 aylık erteleme sorunun çözümü için yeterli bir süre değildir. Ülkemiz tütün konusunda tam ithalatçı konumundadır. Çiftçilerin tütün üretimini sürdürebilmesi için üreticiler yasada yer alan hapis cezasının kaldırılmasını, sarmalı tütündeki vergi oranının düşürülmesini, sorunun çözümü için yeni bir yasal düzenlemenin yapılmasını talep etmektedirler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Melisa Döngel Zeynep Bastık
Spor Salih Uçan Burak Elmas Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Sarıbal: "Ülkemiz tütün konusunda tam ithalatçı konumundadır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:41:33. #1.15#

title