CHP'li Sarıbal: "Ülkemiz tütün konusunda tam ithalatçı konumundadır"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin tütün konusunda tam bir ithalatçı ülke konumunda olduğunu ileri sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin tütün konusunda tam bir ithalatçı ülke konumunda olduğunu ileri sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1990'lı yıllarda 3 milyon dönüme ekilen tütünün 2020 yılında üretim alanının 770 bin dönüme düştüğünü söyledi.

Üst üste çıkan tütün kanunların üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade eden Sarıbal, 2017 yılında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılan değişiklikle Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan ya da bildirimde bulunmadan yapılan tütün ticaretinin yasaklandığını anımsatarak yasağa uymayanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Söz konusu düzenlemenin 3 yıl ertelendikten sonra 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdiğini, üreticinin tepkisi üzerine bu uygulamanın da 6 aylık bir ertelemeye tabi tutulduğunu belirten Sarıbal, "6 aylık erteleme sorunun çözümü için yeterli bir süre değildir. Ülkemiz tütün konusunda tam ithalatçı konumundadır. Çiftçilerin tütün üretimini sürdürebilmesi için üreticiler yasada yer alan hapis cezasının kaldırılmasını, sarmalı tütündeki vergi oranının düşürülmesini, sorunun çözümü için yeni bir yasal düzenlemenin yapılmasını talep etmektedirler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen