CHP'li Sarıbal: "Tarım bütçesinde üretimi teşvik edecek politika yok"
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CHP'li Sarıbal: "Tarım bütçesinde üretimi teşvik edecek politika yok"

04.11.2020 12:45 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:45
CHP'li Sarıbal:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "2021 yılı tarım bütçesinde üretimi teşvik edecek bir destekleme politikası yok. Bütçede ithalata devam kararı var." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "2021 yılı tarım bütçesinde üretimi teşvik edecek bir destekleme politikası yok. Bütçede ithalata devam kararı var." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin ele alınacağını söyledi.

2020'de 40 milyar lira civarında olan tarım bütçesinin bu yıl 51,5 milyara çıkarıldığını belirten Sarıbal, tarıma 2021 yılında verilecek desteğin 56 milyardan az olmaması gerektiğini ifade etti.

Tarımda gerilemenin devam ettiğini öne süren Sarıbal, 2021'de mazot ve gübre desteklerinin azalacağını dile getirdi. Orhan Sarıbal, "Mazot, gübre, tarım ilacı, tohum gibi girdilerin aşağı yukarı tümü yabancı şirketlerin, tekellerin elinde ve tamamen dolarladır. Dolayısıyla sabit destekleme meselesinin adı girdilerde çiftçiyi mahvetmek, çökertmek, tarımdan uzaklaştırmaktır." diye konuştu.

Sarıbal, DSİ bütçesindeki artışı ise kıymetli bulduklarını söyledi.

Hayvancılıkta 2020'de 6 milyar 862 milyon liralık desteklemenin öngörüldüğünü, 2021'de ise bu desteklemenin 6 milyar 304 milyona düşürüldüğünü vurgulayan Sarıbal, "Bu bütçede üretimi teşvik edecek bir destekleme politikası yok. Bütçede ithalata devam kararı var." dedi.

Çiftçinin borcunun 170 milyar lirayı bulduğunun altını çizen Orhan Sarıbal, "Bütçede çiftçi borçlarına dair en ufak bir önerme yok. 2020 yılı tarihimizde en çok doğal afetlerin olduğu yıl oldu. Doğal afetlere karşı en ufak bir sorunu azaltmaya dönük kalem yok. TARSİM doğal afet sorununu çözebilecek kapasitede değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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