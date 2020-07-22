CHP'li Sarıbal: "Tarım arazisi son iki yılda 35 milyon dönüm azaldı"
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CHP'li Sarıbal: "Tarım arazisi son iki yılda 35 milyon dönüm azaldı"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'de tarım arazisinin son iki yılda 35 milyon dönüm azaldığını söyledi.

CHP'li Sarıbal:
22.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:00

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'de tarım arazisinin son iki yılda 35 milyon dönüm azaldığını söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı.

Sırıbal, 2015 yılında Suruç'taki patlamaya değinerek, "Bu katliam göz göre göre geldi. O günden beri katliamın sorumluları bulunmadı, ceza alan kimse yok ve yargılama devam ediyor. Davayla ilgili dosyaya ulaşım yasağı devam ediyor. Bu olay da faili meçhul bir olaya dönüşmüş durumda." diye konuştu.

Orhan Sarıbal, katliamın sorumlusu olarak bilinen şahsın daha önceden emniyet güçlerince de bilindiğini ancak hiçbir önlemin alınmadığını iddia etti.

Suruç patlamasının önleminin alınması durumunda Ankara Garı'ndaki patlamanın da olmayacağını savunan Sarıbal, "Görevi kötüye kullanmaktan yargılanan kişilerin dosyaları para cezasıyla kapatıldı. Gar patlamasındaki kamera kayıtları davaya ancak 3,5 yıl sonra girdi. Gönderilen kayıtlardan patlama öncesi ve sonrasındaki 5 saatlik görüntü de yok." dedi.

Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yıllık değerlendirme toplantısını anımsatarak, uygulanan tarım politikalarını eleştirdi.

"Bir eli yağda bir eli balda olanların toplumun gerçeklerinden uzak olduğunu" ifade eden Sarıbal, "Türkiye'de tarım arazisi son iki yılda 35 milyon dönüm azaldı. Tarımda ithalatımız son iki yılda 17 milyar 549 milyon dolara ulaştı. 2019 yılında buğday, ay çiçeği, mısır, patates ithalatında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Son iki yılda çiftçiye vermeleri gereken 176 milyarın tamamını vermediler." görüşünü savundu.

Kaynak: AA

Manşet

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