CHP'li Sarıbal, Meclis'te zeytin üreticilerinin taleplerini aktardı
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CHP'li Sarıbal, Meclis'te zeytin üreticilerinin taleplerini aktardı

10.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:30
CHP'li Sarıbal, Meclis'te zeytin üreticilerinin taleplerini aktardı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytin üreticilerinin, günü gelmiş borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini, 2020 yılının dane priminin 15 kuruştan 1 liraya yükseltilmesini, yeniden faizsiz kredi olanaklarının açılmasını istediklerini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytin üreticilerinin, günü gelmiş borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini, 2020 yılının dane priminin 15 kuruştan 1 liraya yükseltilmesini, yeniden faizsiz kredi olanaklarının açılmasını istediklerini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23-24 Ocak 2021'de yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle zeytinde ciddi zarar oluştuğunu ifade etti.

Bursa Kestel Ziraat Odasının hazırladığı tespitleri ve analizleri paylaşan Sarıbal, zeytin üreticilerinin taleplerini dile getirdi.

Sarıbal, "Zeytin üreticileri günü gelmiş borçların faizsiz olarak ertelenmesini, 2020 yılının dane priminin 15 kuruştan 1 liraya yükseltilmesini, yeniden faizsiz kredi olanaklarının açılmasını istiyor. Ayrıca üreticiler dekar başına zeytin desteğinin sağlanmasını talep ediyor. Bu olmadığı takdirde, ne yazık ki zeytinler kesilme noktasına gelmiş durumda. Çünkü üreticinin 3-4 yıl bu maliyetleri karşılayabilme olanağı görünmüyor." diye konuştu.

Sarıbal, çiftçinin desteklenmesini ve planlı bir üretime geçilmesini de istedi.

Kestel'deki taksicilere taşımacılık konusunda ayrımcılık yapıldığını savunan Sarıbal, "Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım'ın taksileri kentin içinde istedikleri gibi yolcu alabiliyor, indirebiliyor ama Kestel ve Gürsu kent merkezine yolcu getirip götüremiyor. Ciddi bir sorun. UKOME, bu konuda Kestel ve Gürsu taksicilerine işkence çektiriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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