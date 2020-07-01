CHP'li Sarıbal: "Maraş, Çorum ve Sivas katliamının hesabı ne yazık ki sorulmadı"
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CHP'li Sarıbal: "Maraş, Çorum ve Sivas katliamının hesabı ne yazık ki sorulmadı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Maraş, Çorum ve Sivas katliamının hesabı ne yazık ki sorulmadı.

CHP'li Sarıbal:
01.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Maraş, Çorum ve Sivas katliamının hesabı ne yazık ki sorulmadı." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Temmuz 1993'te yaşanan olayların 27. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2 Temmuz'da bir insanlık suçu işlendiğini ve bu suçlarda zaman aşımı olmayacağını belirtti.

Pir Sultan Abdal Derneğinin düzenlediği etkinliklere katılmak üzere Sivas'a giden 33 ozan ve yazar ile 2 otel çalışanının kaldıkları otelde yakılarak katledildiklerini söyleyen Sarıbal, "Aynen Maraş'ta, Çorum'da olduğu gibi Sivas katliamı da göz göre göre gelmişti. Yerel basının yaptığı açıklamalar, yerel yönetimlerin yaptığı etkinlikler, dağıtılan el broşürlerine göre aslında bir katliamın gerçekleşeceği konusunda çok net bir tutum ve öngörü vardı. Başta Türkiye edebiyatının usta çınarı Aziz Nesin olmak üzere bütün katılanlar hedef gösterildi, kalabalık otel etrafında toplandı, ellerinde benzin ve gaz bidonlarıyla oteli yaktılar. Güvenlik güçleri bu katliamda seyirci kaldı." diye konuştu.

Olaydan sonraki gelişmeler ile dava sürecine ilişkin de bilgi veren Sarıbal, o günün sanıklarını mahkemede savunanların bugün aldıkları görevler üzerinden bakıldığında, bu davanın nasıl bir siyasal İslam davası olduğunu net bir şekilde gördüklerini ileri sürdü.

Sarıbal, "Maraş, Çorum ve Sivas katliamının hesabı ne yazık ki sorulmadı. Bugün Almanya'da 9 sanığın olduğu söyleniyor. Ne yazık ki Türkiye mahkemeleri, Almanya'dan bu sanıklarla ilgili herhangi bir çağırma talebinde bulunmadı. Aynı şekilde bunlarla ilgili herhangi bir soruşturma da açmadılar. Dolayısıyla yapanın yanına kar kaldığı, hatta bir kısmının ödüllendirildiği, devlet ve sistem tarafından korunduğu önemli bir tarihsel süreci birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu katliamların insanlığa karşı işlenen suçlar olduğunu söyleyen CHP'li Sarıbal, "İnsanlık suçlarının zaman aşımı olmaz. Er ya da geç bu katliamların hesabı sorulacaktır. Vicdanı, insanlığı, adaleti olan tüm insanların ses çıkarıp bütün katliamları kınaması gerekiyor. Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta katledilenlerin anısı önünde saygıyla eğitiliyoruz ama bu yetmez; yeni katliamlar yaşanmaması için başta siyasiler olmak üzere bütün toplumu insanlık adına sorumluluğa, katliamları lanetlemeye çağırıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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