CHP'li Sarıbal, kurallar çerçevesinde pazarların açılmasını istedi
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CHP'li Sarıbal, kurallar çerçevesinde pazarların açılmasını istedi

CHP'li Sarıbal, kurallar çerçevesinde pazarların açılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Pazarcılar önemli bir sorumluluk üstleniyor.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Pazarcılar önemli bir sorumluluk üstleniyor. Çiftçinin ürettiği ürünün tarlada kalmaması, hakkaniyetli, ucuz gıdaya ulaşılması için kurallar çerçevesinde pazarların mutlaka açılması gerekir." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde alkol satışının yasaklandığını söyledi.

Yaklaşık 200 bin tekel bayisinin kapanacağını, hiçbir yerde alkol satışının olmayacağını ifade eden Sarıbal, "Tekel bayilerinin kapanmasının, alkolün yasaklanmasının Kovid-19'a karşı mücadelede bir yararı var mı? Tekel bayilerine söylenen; 'biz sizi istemiyoruz, sizi kapatıyoruz, gidin başınızın çaresine bakın.' Bunun hukuki bir tarafı yok." diye konuştu.

Sarıbal, salgın sürecinde dünyada tarım sektörüne ciddi destekler verildiğini ancak Türkiye'de bu desteklerin görülmediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede 83 milyonun karnını dengeli beslemek, gıda egemenliğini sağlamak istiyorsak, kendi toprağımızda sömürülen yurttaşlar olmak istemiyorsak hükümetin derhal yapması gereken işler var. Çiftçinin çok acil borcunun yapılandırılması ve faizlerin silinmesi, bütün haciz, icra işlemlerinin durdurulması, borçların yeniden ele alınması gerekir. Buğday, arpa, mısır, yulaf, pamuk gibi ürünlerde arz açığını giderecek, üretimi sağlayacak tohum, ilaç gübre desteği verilmeli, üretimden çıkmış arazilerin hızlıca üretime geçmesi sağlanmalı. Bu ürünlerin alım fiyatları, primleri açıklanmalı, hükümet çiftçinin malını alma garantisi vermeli. Tarım Kanunu'na göre, çiftçiye 56 milyar lira destekleme yapılmalı. Elektrik, su paraları yapılandırılmalı. Gübre, mazot ve ilaçta önemli desteğin yapılması gerekir. Lojistikte kullanılan mazotun ÖTV, KDV'sinin kaldırılması lazım. Çiftçinin Bağ-Kur borcu devlet tarafından ödenmeli. Pazarcılar önemli bir sorumluluk üstleniyor. Çiftçinin ürettiği ürünün tarlada kalmaması için, hakkaniyetli, ucuz gıdaya ulaşılması için kurallar çerçevesinde pazarların mutlaka açılması gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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