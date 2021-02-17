CHP'li Sarıbal: "Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz her gün biraz daha zarar ediyor"
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CHP'li Sarıbal: "Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz her gün biraz daha zarar ediyor"

17.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:01
CHP'li Sarıbal:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz her gün biraz daha zarar ediyor.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz her gün biraz daha zarar ediyor. Sütten ve etten para kazanamadıkları sürece hayvancılık sektörünün ayakta kalması mümkün değil." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 yılda yem fiyatlarının yüzde 60, çiğ sütün yüzde 22, dana karkas et fiyatının yüzde 16, kuzu karkas et fiyatının yüzde 18 arttığını söyledi.

Tarımın her alanında ciddi sorunlar yaşandığını savunan Sarıbal, pandemi sürecinde çiftçilerin içinde bulunduğu sorunların katlanarak devam ettiğini iddia etti. Besicilerin, ürettiği etten, süt üreticinin de sattığı sütten para kazanamadığını, bunun en önemli nedeninin, hayvancılığın yüzde 70'ini oluşturan yem girdilerinin artması olduğunu öne süren Sarıbal, "Bugün süt üreticisi de besi üreticisi de zarar ediyor. Bu, sürdürülebilir bir durum değil. Sektörün para kazanabilmesi için, örneğin, süt/yem paritesinin en az 1,50 yani 1 litre ile 1 kilo 500 gram yem alabilmesi gerekir. Aksi takdirde üreticiliği sürdürmesi mümkün değil." diye konuştu.

Hayvancılığın bir diğer önemli sorununun da meralar olduğuna dikkati çeken Sarıbal, AK Parti hükümetleri döneminde mera ıslahının istenilen seviyede yapılmadığını ileri sürdü.

Sarıbal, 2003-2020 yılları arasında 130 milyon ton yem hammaddesi ithal edildiğini, karşılığında 58 milyar dolardan fazla para ödendiğini belirtti.

Yalnızca 2020'de ithal edilen 12,4 milyon ton yem hammaddesine 5 milyar dolardan fazla para ödendiğini anlatan Sarıbal, "2019'da 13 milyon ton yem hammaddesi ithalatıyla miktar olarak, 2020'de ithalata ödenen 5 milyar dolarlık para ile Cumhuriyet dönemi rekoru kırıldı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz her gün biraz daha zarar ediyor. Sütten ve etten para kazanamadıkları sürece hayvancılık sektörünün ayakta kalması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Süt hayvanlarının kesime gittiğini, bunun önüne geçilmezse besi hayvanlarının kesim fiyatlarının da düşmeye başlayacağını dile getiren Sarıbal, "Sektör iki koldan zarar görecek ve hayvancılığımız ciddi bir krize girecek." dedi.

Sarıbal, sorunun çözümüne ilişkin önerilerini şöyle sıraladı:

"Süt fiyatları yeniden belirlenmeli ve süt/yem paritesi 1,5 seviyesine getirilmeli. Besiciler kestirdiği 1 kilo et karşılığında en az 30 kilo besi yemi alacak şekilde kesim fiyatları belirlenmeli, gerekirse ESK devreye girerek müdahale etmeli. Yem destekleri arttırılmalı. Özellikle küçük aile çiftçileri desteklenmeli. Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde ulusal mera ıslah programı derhal devreye girmeli. Meralar üreticilerin hizmetine sokulmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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