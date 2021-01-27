CHP'li Sarıbal: "Gıda fiyatlarındaki artışın nedeni, tarımdaki girdi maliyetlerinin yüksekliğidir"
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CHP'li Sarıbal: "Gıda fiyatlarındaki artışın nedeni, tarımdaki girdi maliyetlerinin yüksekliğidir"

27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:27
CHP'li Sarıbal:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gıda fiyatlarındaki artışın, tarımdaki girdi maliyetlerinin yüksekliğinden kaynaklandığını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gıda fiyatlarındaki artışın, tarımdaki girdi maliyetlerinin yüksekliğinden kaynaklandığını söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımsal girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçinin, artan gıda fiyatları dolayısıyla da tüketicinin kaybettiğini savundu.

"İktidarın, çiftçi borçlarının yapılandırılması için yapılan bütün çağrılara kulaklarını tıkadığını" öne süren Sarıbal, 180 milyar lirayı aşan çiftçi borçlarının, en az 1 yılı ödemesiz 5-10 yılı faizsiz kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılandırılmasını istedi.

Türkiye'de tarımda yılda 6 milyon ton gübre kullanıldığını aktaran Sarıbal, AK Parti iktidarları döneminde ithal gübre için 20 milyar dolar harcandığını ifade ederek, gübre fiyatlarındaki artışın son bir yılda yüzde 90'a ulaştığını kaydetti.

Bu durumun, gübre fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası ithalata bağımlı hale gelinmesinden kaynaklandığını dile getiren Sarıbal, "Acil önlemler alınmaz ise bir iki ay içinde gübre fiyatları daha da artacak. Artan maliyetler karşısında ya çiftçi gübre kullanımını düşürecek ki bu da üretimin düşmesi anlamına geliyor, ya da yüksek maliyetlere katlanıp üretim yapacak. Her iki durumda da bu maliyetler halkın sofrasına gelen gıdaya yansıyacak ve gıda fiyatları daha da artacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gıda fiyatlarındaki artış konusundaki söylemlerini anımsatan Sarıbal, "Talimatla bunun indirileceğini sanıyor. Oysa gıda fiyatlarındaki artışın nedeni gübre gibi tarımdaki girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. Kötü ekonomi yönetimi nedeniyle döviz kuru yükseldikçe hepsi de ithal olan mazot, ilaç, tohum gibi girdilerin fiyatları yükseliyor. Girdi maliyetleri yükseldikçe de gıda fiyatları artıyor. Buna bir de tüketicinin alım gücü kaybı eklenince 'gıda krizi' oluşuyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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