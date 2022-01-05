CHP'li Sarıbal, gıda enflasyonundaki artışa tepki gösterdi - Haberler
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CHP'li Sarıbal, gıda enflasyonundaki artışa tepki gösterdi

CHP'li Sarıbal, gıda enflasyonundaki artışa tepki gösterdi
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TÜİK'in verilerine göre, gıda enflasyonunun yıllık bazda yüzde 44, aylık bazda ise yüzde 16 arttığını belirterek, "Bu artış geleceğin de ne kadar kötü ve karanlık olacağını göstermiştir.

BURSA (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TÜİK'in verilerine göre, gıda enflasyonunun yıllık bazda yüzde 44, aylık bazda ise yüzde 16 arttığını belirterek, "Bu artış geleceğin de ne kadar kötü ve karanlık olacağını göstermiştir." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çiftçinin geçen yıl yoksullaştığını savundu.

İktidarın, çiftçilerin sorunlarına ve gıda krizine doğru bir politika üretemediğini, bu sorunları çözebilmek için ithalata sarıldığını ileri süren Sarıbal, Türkiye'nin gıda enflasyonunda Avrupa'da 1'inci, dünyada 10'uncu sırada olduğunu iddia etti.

Orhan Sarıbal, "TÜİK'in verilerine göre, gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 44, aylık bazda ise yüzde 16. Bu artış geleceğin de ne kadar kötü ve karanlık olacağını göstermiştir. Gerçek enflasyonun çok daha yukarıda olduğunu yaşamımızdan biliyoruz." diye konuştu.

Sarıbal, tarımda en önemli problemin, tarımsal girdilerde dışa bağımlılık olduğunu dile getirdi.

İktidarın, "Üretin, tarlanızda ürün kalmayacak, kalanı biz alacağız" dediğini vurgulayarak Sarıbal, çiftçinin, iktidara inandığını ancak iktidarın, verdiği sözü tutmadığını, birçok ürünün çiftçinin elinde kaldığını ileri sürdü.

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AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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