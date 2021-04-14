CHP'li Sarıbal: "Eğer hükümet samimiyse halkın meyve ihtiyacını da karşılayarak, bu samimiyetini gösterebilir"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, birçok ilde soğuk hava depolarındaki elmanın, alıcı beklediğini belirterek, "Eğer hükümet samimiyse halkın meyve ihtiyacını da karşılayarak, bu samimiyetini gösterebilir.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, birçok ilde soğuk hava depolarındaki elmanın, alıcı beklediğini belirterek, "Eğer hükümet samimiyse halkın meyve ihtiyacını da karşılayarak, bu samimiyetini gösterebilir." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünya genelinde en önemli alanlardan birisi olarak gıda ve tarımın görüldüğünü söyledi.

Ülkelerin, bu dönemde tarımla ilgili önemli adımlar attığına işaret eden Sarıbal, Türkiye'de de hükümetin, günün koşullarına göre değişik paketler yayımladığını, ancak paketlerin içerisinden çiftçinin sorunlarının çözümüne ilişkin ortak karar çıkmadığını savundu.

Çiftçinin, borçlarını çeviremediğini ileri süren Sarıbal, şunları kaydetti:

"AKP Genel Başkanı son olarak çürümeye başlayan patates için 1 milyon 200 bin ton alım yapılacağını belirtirken, Tarım ve Orman Bakanı 300 bin top alım yapılacağını açıklıyor. Yine AKP Genel Başkanı 250 bin ton soğan alınacağını belirtirken Bakan 40 bin ton olarak bu rakamı açıklıyor. Bu topraklarda 5 milyon tona yakın patates üretiliyor ve bu ürün çiftçi açısından bugüne kadar zararına satıldı. Yetkililer sadece reklam amaçlı, şov amaçlı bir miktar alım yaptı. Dolayısıyla sahici olmayan bir tutumla karşı karşıyayız."

Orhan Sarıbal, Isparta, Antalya, Çanakkale, Niğde, Karaman ve Denizli başta olmak üzere, birçok ilde soğuk hava depolarındaki elmanın da alıcı beklediğini dile getirdi.

Sarıbal, "Eğer hükümet samimiyse halkın meyve ihtiyacını da karşılayarak, bu samimiyetini gösterebilir. Maliyetine alsınlar önemli değil. Başka tek bir kuruş üzerine ilave etmesinler. Çiftçi en pahalı girdi ile üretim yapmaya çalışıyor ve elinde kalan ürünü de çürümeye yüz tutmuş. Çiftçi bitiyor. Eğer çiftçiyi bitirirseniz, paranız da olsa dışarıdan ürün alamayacak noktaya gelebilirsiniz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen