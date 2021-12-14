CHP'li Sarıbal: "Devlet olarak öğrencilerin barınma hakkını sağlamak zorundasınız"

BURSA (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, devletin, öğrencilerin barınma hakkını sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarının bütün kesimlere olduğu gibi basın emekçilerine hayatı zindan etmek için elinden geleni yaptığını öne sürdü.

Avrupa Konseyi ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun raporlarına göre, Türkiye'nin, "dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke konumunda" olduğunu öne süren Sarıbal, "AKP, saraya 'padişahım sen çok yaşa' demeyen kim varsa bütün gazeteci, yazar, çizer, kameraman, hepsinin burnundan getirmekte, hayatı zindan etmekte." dedi.

Son olarak bir mikrofon bir de telefonla sokağa çıkıp, sadece soru sorup insanların düşüncelerini sosyal medyada yayımlayan 3 muhabirin evlerinin basılarak gözaltına alındığını belirten Sarıbal, "Bu arkadaşların suçları hiç yorum yapmadan, vatandaşa sordukları soruların cevaplarını alıp sosyal medyada paylaşmak. Öylesine ağır bir suç işlemişler ki bu arkadaşlarımız ev hapsine mahkum edildiler. Bu arkadaşlarımızı buradan selamlamak isterim. Halkın gerçek haber alma hakkını sağlarken, bir yandan da toplumun gerçek sesini kamuoyuna duyurma çabası içerisinde oldukları için bedel ödüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Yüz yüze eğitim başlamasıyla barınma sorunlarının özellikle üniversite öğrencileri için gün yüzüne çıktığını söyleyen Sarıbal, öğrencilerin mücadele ettiklerini, seslerini yükselttiklerini ama sorunlarının çözülemediğini savundu.

Öğrencilerin, TBMM'de eğitim bütçesi görüşülürken Ankara'ya gelip basın açıklaması yapmak istediklerini, otobüslerinin durdurularak gözaltına alındıklarını dile getiren Sarıbal, "Eğer siz devlet olarak üniversite açtıysanız, o üniversitelerde çocukların okuması için sınav açıyorsanız, o çocuklar o sınavları kazanıp o üniversitelere gidiyorlarsa devlet olarak öğrencilerin barınma hakkını sağlamak zorundasınız." diye konuştu.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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