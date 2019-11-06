CHP'li Sarıbal'dan "zeytin üreticisi desteklensin" çağrısı

06.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, zeytin fiyatları karşısında üreticinin mağdur olduğunu öne sürerek, Tarım ve Orman Bakanlığının zeytine müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) sınırsız ithalat yetkisi verildiğini belirtti.

Teklif ile TMO'nun, yetkisi olduğu ürünleri Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın ithal edeceğine dikkati çeken Sarıbal, "Bu karar, tehlikeli bir karardır. Ülke tarımına ihanet hareketleridir. Bu ithalatçı politikalarla ülke tarımı tamamen bitirilecektir." diye konuştu.

Zeytin hasadının devam ettiği bu günlerde zeytin fiyatları karşısında üreticinin mağdur olduğunu savunan Sarıbal, şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO aracılığıyla birçok üründe ve alım yapmadıkları ayçiçeğinde müdahale alım fiyatı açıklarken zeytin konusunda sessiz kalmıştır. Zeytine müdahale edilmesi kaçınılmazdır. Çünkü bir zeytin kooperatifi olan Marmarabirlik, geçen yıl 50 bin ton zeytin alırken, bu yıl 42,5 bin ton alım yapacağını açıkladı. Aynı zamanda bu yıl açıkladığı alım fiyatı geçen yıl ile aynı. Son bir yılda yaşanan ekonomik krize rağmen üretici Marmarabirlik'e ürün teslim edemiyor. Marmarabirlik, son 5 yılda kendisine ürün teslim eden üreticilerin, teslim ettikleri ürünlerin ortalaması kadar ürün alacağını söylediği halde bu taahhüdüne uymadı. Burada çıkış yolu, Tarım ve Orman Bakanlığının müdahale etmesi ve Marmarabirlik'e finansal destek çıkmasıdır."

Kaynak: AA