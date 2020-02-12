CHP'li Sarıbal'dan Orman Genel Müdürlüğünün sınavı için "liyakat" eleştirisi Açıklaması

12.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Orman Genel Müdürlüğünün görevde yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığını öne sürerek "Sınavdan yüksek puan arkadaşlara nasıl bir bilimsel dayanağa sahip sorular sordunuz ki mülakatta düşük puan alarak elendiler?" dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, liyakate göre unvan değişikliği konusunda son 17 yılda kayırmacılığın en üst seviyede gerçekleştiğini ileri sürdü.

Orman Genel Müdürlüğünün görevde yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığını öne süren Sarıbal, yazılı sınavdan düşük puan alan kişilere sözlü sınavda yüksek puan verilip tercih yapma hakkı kazandırıldığını, yazılı sınavdan 90 ve üstü puan alan bazı çalışanların ise sözlü sınavda düşük puanla baraj altında bırakıldığını savundu.

Sözlü sınavda hangi soruların sorulduğunun açıklanmasını isteyen Sarıbal, "Sınavdan yüksek puan arkadaşlara nasıl bir bilimsel dayanağa sahip sorular sordunuz ki mülakatta düşük puan alarak elendiler? Sınava giren ve yüksek puan alan kişileri hangi vicdanla mülakatta elediniz? Bu insanlar, insan değil mi?" diye konuştu.

Sarıbal, aynı kurumun 1150 orman mühendisi ve 2700 orman muhafaza memuru alımında nasıl bir uygulama yapıldığı bilgisinin paylaşılmadığını öne sürdü. Bu kişilerin de 4B statüsünde işe alındıklarını ve gelecek güvencesinin olmadığını ifade eden Sarıbal, "Temel hizmetleri yapan kamu görevlileri sözleşmeli olarak işe alınmamalı. Bunlar temel hizmet yapacaklar. Ama aba altından sopa göstermek amacıyla bir yıllık sözleşme üzerinden işe alınıyorlar. Bu insanı geleceğiyle tehdit edip ablukaya alma modelidir ki bunu reddediyoruz." dedi.

Kaynak: AA