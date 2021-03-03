CHP'li Sarıbal: "Çiftçinin elinde kalan ürünleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri alabilir"
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CHP'li Sarıbal: "Çiftçinin elinde kalan ürünleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri alabilir"

03.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:19
CHP'li Sarıbal:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçinin elinde kalan ürünlerin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri tarafından alınabileceğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçinin elinde kalan ürünlerin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri tarafından alınabileceğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, büyüme rakamlarına göre tarım sektöründe yüzde 4,8'lik büyümenin önemli olduğunu belirterek, "Buradan eğer biz doğru mesajları çıkaramazsak, bu büyümenin ne anlama geldiğini anlatamazsak, yarınları doğru analiz edemeyiz." diye konuştu.

Üreticinin, 2020 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sözüne güvenerek ürettiğini kaydeden Sarıbal, "Çiftçi sözünü tuttu. Hükümet yetkililerine inandı ve güvendi. Ekimini yaptı ve fazla da üretti. Ürettiği için cezalandırılan bir çiftçi kesimiyle karşı karşıyayız. Bir yılda gübreye verilen para yüzde 60 ile 80 arasında artmış. Yem fiyatları yüzde 60 artmış. İlaç yüzde 30 ile 50 arasında artmış. Tohum yüzde 30 artmış. Yani üretim kalemlerinin tümü artmış." ifadesini kullandı.

Çiftçinin ürettiklerinin, depolarda çürüdüğünü iddia eden Sarıbal, 1982 yılında alınan kararla Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, çiftçinin elinde kalan soğanı aldığını anımsatarak, bugün de Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri üzerinden bunun yapılabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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