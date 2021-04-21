CHP'li Sarıbal, ÇAYKUR'un tavsiye değil taban fiyat açıklamasını önerdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Çay için yapılması gereken, hasattan hemen sonra açıklanan tavsiye fiyatlarının, taban fiyat olarak açıklanmasıdır.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Çay için yapılması gereken, hasattan hemen sonra açıklanan tavsiye fiyatlarının, taban fiyat olarak açıklanmasıdır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 sürecinin artan varyantlarla devam ettiği bu dönemde, dünyanın tarımın önemini kavradığını, Türkiye'nin ise çiftçisine gereken desteği vermediğini savundu.

Hükümetin, patates ve soğan üreticilerine verdiği desteği elma üreticilerine de vermesini isteyen Sarıbal, "Bu ülkede 4,5 milyon ton civarında elma üretimi vardır. Şu an depolardaki yüzbinlerce ton elmanın çürümeye terk edildiğini görmekteyiz. Bu ürünler 15-20 gün içerisinde değerlendirilmezse koca bir servet çöpe gidecek. Bu ürünler halk yararı için üretildi. Devletin de bunu halka ulaştırması gerekiyor. Belediyelerimiz güçleri ölçüsünde alıyor ve vatandaşlara dağıtılıyor ama bu yeterli değil." dedi.

Yaklaşan çay hasadı sezonu için üretici adına bazı tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Sarıbal, üretilen çayın yüzde 50'sinin ÇAYKUR tarafından alınabildiğini ifade etti.

CHP'li Sarıbal, şunları kaydetti:

"Çay için yapılması gereken, hasattan hemen sonra açıklanan tavsiye fiyatlarının, taban fiyat olarak açıklanmasıdır. Aksi halde üretilen çayın yüzde 50'sini piyasaya satmak zorunda kalan üretici, ürününü çok daha düşük fiyatlardan vermek zorunda kalıyor. 2021 yılı yaş çay fiyatlarının, maliyet artı refah payı hesaplanarak açıklanması gerekmektedir. Rakamların sahici olabilmesi için bir ekibin oluşturulması ve yapılacak araştırma ile fiyatın belirlenmesi daha doğru olacaktır. ÇAYKUR'un açıklayacağı fiyat tavsiye değil, taban fiyat olmalı. Özel sektörde bunun altında fiyat verememelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen