CHP'li Sarıbal, çay alım fiyatının taban fiyat olarak uygulanması gerektiğini belirtti
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CHP'li Sarıbal, çay alım fiyatının taban fiyat olarak uygulanması gerektiğini belirtti

CHP'li Sarıbal, çay alım fiyatının taban fiyat olarak uygulanması gerektiğini belirtti
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Ekonomi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çay üreticilerinin mağdur edilmemesi için açıklanan fiyatın, taban fiyat olarak uygulanması gerektiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çay üreticilerinin mağdur edilmemesi için açıklanan fiyatın, taban fiyat olarak uygulanması gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kota nedeniyle üreticilerin çayı, açıklanan fiyatın çok altında bir fiyata özel sektöre satmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Üretilen 1,5 milyon ton yaş çayın yarısının ÇAYKUR tarafından alındığını, kalan yarısının ise özel sektöre mecburen satıldığını ifade eden Sarıbal, "Bunu bilen özel sektör istediği kadar fiyat düşürüyor. Üreticilerin mağdur edilmemesi için açıklanan fiyat taban fiyat olarak uygulanmalı." diye konuştu.

Sarıbal, akaryakıtta yapılan ÖTV artışının çiftçiyi zor durumda bıraktığını ve bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini iddia etti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası buğday, soğan, karpuz, domates, biber, bezelye gibi ürünlerin ekili olduğu 10 bin dönüm alanın zarar gördüğünü anlatan Sarıbal, bazı evleri su bastığını, tarım ekipmanlarının zarar gördüğünü ve mevsimlik işçilerin çadırlarının tahrip olduğunu belirtti.

Sarıbal, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden Erzincan'ın Refahiye yaylalarına sürülerini götürmek isteyen besicilerin de mağduriyet yaşadığını dile getirerek, hayvanların yüklü olduğu kamyonların yollarda bekletildiğini ve besicilerin dönmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Vatandaşların ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyen Sarıbal, haksızlığın bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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CHP'li Sarıbal, çay alım fiyatının taban fiyat olarak uygulanması gerektiğini belirtti - Haberler Ekonomi
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