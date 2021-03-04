CHP'li Sarıbal, buzağı ve kuzu için destekleme modeli geliştirilmesini istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile 1 yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar için destekleme modellerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların nakliyle ilgili maddede, "Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması halinde; gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile 1 yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç olmak üzere tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilecek ve sahibine teslim edilecek. Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanması durumunda kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınacak." hükmünün yer aldığını aktardı.

"Çiftçi 6 aylıktan küçük koyun ve keçiyi, 1 yaşından küçük sığır cinsi hayvanı niye kestirir, niye satar, niye küpe takmaz?" sorularına çözüm bulmak gerektiğini dile getiren Sarıbal, çiftçinin, daha fazla para kazanabilmek için kuzusunu 4 aylıkken kesime göndermek zorunda kaldığını söyledi. Sarıbal, "Eğer buzağı ve kuzuya bir destekleme modeli getirilemezse sadece ulaştırma üzerinden buna bir ceza getiriliyorsa bunun bir anlamı yoktur. Alınan karar doğrudur ama işleyip işlememesi, yapılacak olan desteğe bağlıdır. Kuzuya, oğlağa ve danaya destek vermezseniz çiftçi 2-3 ay cebinden harcamaz. Zaten batmış durumda. Sütün, yemin fiyatı belli. Kağıt üzerindeki kanunlarla süreci yönetemezsiniz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan