CHP'li Sarıbal: "Bu asgari ücret emekçilerin sorununu çözmez" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Sarıbal: "Bu asgari ücret emekçilerin sorununu çözmez"

CHP'li Sarıbal:
AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yeni asgari ücretin emekçilerin sorununu çözmeyeceğini söyledi.

BURSA (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yeni asgari ücretin emekçilerin sorununu çözmeyeceğini söyledi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl 380 dolar civarında olan asgari ücretin, bu yılki artışla 273 dolara denk geldiğini, çalışanların 110 dolar gibi bir kaybı olduğunu ifade etti.

Tarımsal girdiler, köprü geçişleri, yollar, tünellerin dolarla olduğunu, yabancılara gelince dolar üzerinden fiyatlandırma yapıldığını; iş çiftçi, emekli, asgari ücretliye gelince TL üzerinden fiyatlandırmayı yapıldığını belirten Sarıbal, "Bu asgari ücretin emekçilerin sorununu çözmeyeceğini biliyoruz ama iktidar yüzde 50 enflasyon olduğunu kabul etti ancak enflasyon çoktan yüzde 70-80'leri geçti." dedi.

Ülkede ciddi boyutta gıda krizi olduğunu öne süren Sarıbal, "Üretim diye bir krizimiz var. Türkiye üretmemekle karşı karşıya. En büyük kriz de bu alacak. Ülke; gübre, ilaç, yem, elektrik fiyatları nedeniyle ısrarla tarım ürünlerinin üretilmemesine dair bir sürecin içinde." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanının "çiftçilerin zarar etmediğini" söylediğini anımsatan Sarıbal, "Bakanlık ve TÜİK rakamlarıyla üreticiler nisan ayından itibaren sürekli zararda. Sayın Bakan, çiftçi zarar ediyor." diye konuştu.

2002'ye göre, çiftçilerin, bir ton buğday ile alınan şeker gübrede 1100 kilogram kaybı olduğunu belirten Sarıbal, süt ve üreticisinin de zarar ettiğini savundu. Sarıbal, yem fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı

 Tanju Özcan'dan bomba sözler! Bu ihtimal gerçekleşirse cumhurbaşkanı adayı olacak

Tanju Özcan'dan bomba sözler! Bu ihtimal gerçekleşirse cumhurbaşkanı adayı olacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği konu Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: SGK'yı siz mi batırdınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği konu Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: SGK'yı siz mi batırdınız?

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title