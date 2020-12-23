CHP'li Sarıbal, bazı tarımsal ürünlerdeki ithalat gümrük vergisinin düşürülmesini eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Madem Türkiye kendi kendine yetiyordu, neden o zaman ısrarla gümrükleri bugün aşağı yukarı sıfır noktasına getirdiniz?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Madem Türkiye kendi kendine yetiyordu, neden o zaman ısrarla gümrükleri bugün aşağı yukarı sıfır noktasına getirdiniz?" dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımdaki toplulaştırmanın ülkede istenilen gibi gitmediğini, kağıt üzerinde kaldığını ve amacına ulaşamadığını savundu.

"Toplulaştırmalarda uygulayıcıların hazineye arazi kazandırdığını" öne süren Sarıbal, "Çiftçinin elindeki araziyi alıp, buradan kamuyu zenginleştirmek, kamuya arazi çıkarmak trajikomik." diye konuştu.

Bayburt Kitre köyünde ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Türkmenhacı köyündeki toplulaştırma çalışmalarına ilişkin vatandaşların eleştiri ve taleplerini aktaran Sarıbal, toplulaştırma çalışmalarında arazi sahiplerinin görüşlerinin dikkate alınmadığını, arazi yapısı, doğal su yolları ve coğrafi durumunun yeterince incelenmediğini savundu.

Çiftçinin borçlarının yapılandırılmasını da isteyen Sarıbal, "Çiftçinin borcu için iktidar ve Bakana sesleniyoruz. Ciddi bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." dedi.

2020 yılında temel gıda ürünlerindeki ithalat gümrük vergilerinin düşürüldüğünü ya da sıfırlandığını söyleyen Sarıbal, son dönemde gümrük vergileriyle ilgili alınan kararları aktardı. Sarıbal, söz konusu kararlarla ülkede ithalata sınırların tamamen açıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Haziran 2020'de yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu" söylediğini aktaran Sarıbal, "Bir ülkenin kendi kendine yeterli olup olmadığına temel gıda maddeleri üzerinden ve ithalat ve ihracat dengesi üzerinden bakılır. Madem Türkiye kendi kendine yetiyordu, neden o zaman ısrarla gümrükleri bugün aşağı yukarı sıfır noktasına getirdiniz? Bir ülke kendi gıda egemenliğini korumalıdır, gıda egemenliğini sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan