CHP'li Sarıbal, 2B arazilerinin satış bedelinin çiftçinin gelirine göre değerlendirilmesini önerdi
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CHP'li Sarıbal, 2B arazilerinin satış bedelinin çiftçinin gelirine göre değerlendirilmesini önerdi

10.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:19
CHP'li Sarıbal, 2B arazilerinin satış bedelinin çiftçinin gelirine göre değerlendirilmesini önerdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Belenbaşı mahallesinde, 2B arazilerinin satış bedelinin, çiftçinin gelirine göre yeniden değerlendirilmesini önerdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Belenbaşı mahallesinde, 2B arazilerinin satış bedelinin, çiftçinin gelirine göre yeniden değerlendirilmesini önerdi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "2B Yasası" olarak bilinen kanun kapsamında, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Belenbaşı mahallesinde 2B arazilerinin, bu araziler üzerinde çalışanlara, 90 ile 180 bin lira arasında verileceğini anlatarak, "Bu insanlar, bu gelirle 90 bin, 180 bin lirayı ödeme şansına sahip değil." diye konuştu.

Bu insanların hakkının, 3 ay içinde müracaat edilmediği takdirde yanacağını, herhangi bir itirazla hukuki süreç başlatıldığında da mevcut alma hakkının da yok sayılacağını belirten Sarıbal, çiftçinin gelirine göre yeniden bir değerlendirme yapılmasını önerdi.

Devletin depolarda kalan soğan ve patatesleri alarak, çiftçinin zarar etmesini önlemesi gerektiğini belirten Sarıbal, "2021 yılının sonunda bizim için yoksulluk, fakirlik çadırı, iktidar için varlık çadırı kurmak zorunda kalırlar. Paranız da olsa ithal edemeyecek duruma gelirsiniz." ifadelerini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugün 25 bin ton ayçiçek yağı ithalatı kararı aldığını dile getiren Sarıbal, "Toprak Mahsulleri Ofisi, gıda krizini yönetemedi. İktidar, gıda krizini yönetemedi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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