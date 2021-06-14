CHP'li Sarıaslan, Ortahisar Kalesi'ne asılan 3 hilalli bayrak asılmasına tepki gösterdi
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CHP'li Sarıaslan, Ortahisar Kalesi'ne asılan 3 hilalli bayrak asılmasına tepki gösterdi

CHP'li Sarıaslan, Ortahisar Kalesi'ne asılan 3 hilalli bayrak asılmasına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Ürgüp'teki Ortahisar Kalesi'ne bir hafta önce asıldığını söylediği 3 hilalli bayrağın kaldırılmasını istedi.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Ürgüp'teki Ortahisar Kalesi'ne bir hafta önce asıldığını söylediği 3 hilalli bayrağın kaldırılmasını istedi.

Sarıaslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'ndeki Ortahisar Kalesi'ne 3 hilalli yeşil bayrak asılmasına tepki gösterdi.

Nevşehir'den dün akşam kendisini arayanların, "bir haftadır Ortahisar Kalesi'nde Türk bayrağı yerine bu bez parçası duruyor ve şimdiye kadar hiçbir yetkili, görevli müdahale etmedi" dediğini belirten Sarıaslan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli, şanlı bayrağı yerine bu bez parçasının bir hafta orada durmasına kimler müsaade etti." diye sordu?

Sarıaslan, partililerin kendisini arayıp durumu bildirmesinin ardından kendisinin de Nevşehir Valisi'ni aradığını ve neden müdahale etmediğini sorduğunu, valinin ise "Benim hiç haberim yok, ilgilenip size döneceğim" dediğini ileri sürdü.

Nevşehir Valisinin araştırıp geri dönüş yaptığını ve "sabah ilk işim onu oradan kaldırtmak" dediğini iddia eden Sarıaslan, "Ürgüp kaymakamı ne işe yarar, ilçe emniyet müdürü ne işe yarar, Ortahisar Belediye Başkanının bundan nasıl haberi olmaz." ifadesini kullandı.

Sarıaslan, bunun bir kişi tarafından asılamayacağını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Nevşehir'de de Türklük düşmanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanı birtakım meczuplar harekete geçmiş durumda. Nevşehir halkını, Nevşehir kamuoyunu ve Nevşehir idarecilerini buradan uyarıyorum! Bayrak oradan kaldırıldıysa sayın valimize teşekkür ediyorum. Ama bu işi savsaklayanlar, bu işte görevi ihmal edenler, buraya bez parçasının asılmasına müsaade edenler hakkında eğer savcılarımız cumhuriyetin savcısı, sarayın savcısı değillerse göreve davet ediyorum."

Asılan 3 hilalli bayrağın fotoğraflarını da gösteren Sarıaslan, bunun kimin bayrağı olduğunu bilmediğini söyledi. Sarıaslan, kalelerde Türkiye Cumhuriyeti bayrağı asılması gerektiğini belirterek, "Üç hilali herkes kullanmaya çalışıyor. Ama burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının yaşadığı yer. Kalelere Türkiye Cumhuriyeti bayrağı asılır, meczupların bayrağı değil." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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CHP'li Sarıaslan, Ortahisar Kalesi'ne asılan 3 hilalli bayrak asılmasına tepki gösterdi - Haberler
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