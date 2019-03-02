CHP'li Sandal'dan Özkanlar'a Pazar Yeri Müjdesi

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, kapatılan Özkanlar pazar yerini çok daha modern haliyle hizmete açacaklarını müjdeledi. Uzun süredir bölge halkının bu konuda bir çözüm beklediğini belirten Sandal, "Pazar yeri meselesini çözeceğiz. Arkadaşlarımız yeri buldu, projesi hazır. Mansuroğlu Mahallesi'ne buradan müjde vermek istiyoruz" dedi.

Ev ve kahve ziyaretleri, pazar yeri turları, dernek ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri ile gün boyu Bayraklı'da halkın içinde olan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Mansuroğlu Mahallesi'nde Eğitimciler Derneği Lokali'nde emekli öğretmenlerle buluştu. Ziyaretin ardından kapatılan Özkanlar pazar yerinde incelemelerde bulunan Sandal, göreve gelir gelmez hemen pazar yeri sorununu çözeceklerini söyledi. Sandal şöyle konuştu:

"Yasal zorunluluklar nedeniyle kapatılan Özkanlar pazar yerimizin yeniden açılması konusunda bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve pazarcı esnafımızın haklı bir talebi vardı. Biz de bu talep üzerine arkadaşlarımızla hemen gerekli çalışmaları yaptık. Pazar yerini kuracağımız geniş bir alanı bulduk, projemizi çizdirdik. Bodrum katının tamamen yeraltı otoparkı olarak inşa edileceği proje kapsamında, zemin ve birinci katın tamamı pazar yerine ayrılacak. İkinci katta eğitim merkezi ve gençlik merkezi, üçüncü katta ise konferans salonu ve kreş inşa edilecek. Birçok birimi içinde barındıran kompleksi göreve gelir gelmez en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA