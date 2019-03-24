CHP'li Sandal'dan Bayraklı'ya Eskişehir Modeli

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, Bornova ve Laka derelerini Eskişehir'deki Porsuk Çayı gibi yapacaklarını söyledi. Bayraklı'nın bu iki deresini, etrafında birçok sosyal tesisin bulunduğu, içinde teknelerin dolaştığı bir cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini kaydeden Sandal, "Dünyanın birçok yerinden kruvaziyer gemilerle gelen turistler, küçük teknelerle Smyrna Meydanı'na gelip, oradan 8 bin yıllık Smyrna höyüğünü ve kuracağımız müzeyi ziyaret edecek, derelerimizin etrafındaki sosyal donatı alanlarında vakit geçirecek" dedi.

Tepekule pazaryerinde vatandaş ve esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, Bingöl Karlıova Derneği, Eskişehirliler Kültür Merkezi ve Gümüşpala Avcılar Derneğini ziyaret etti. Ev ve kahve toplantıları da gerçekleştiren Sandal, Bayraklı'yı sadece İzmir değil, dünya çapında marka kent haline getirmek amacıyla önemli projeler hazırladıklarını ifade etti. Bu projelerden birinin de Laka ve Bornova deresi ıslahı ile müze projesi olduğunu belirten Sandal, bu dev projeyi Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçireceklerini belirtti.

Sandal şöyle konuştu: "Bornova ve Laka derelerini Eskişehir'deki Porsuk Çayı gibi yeni bir alana dönüştürmek, çevresine özlemini çektiğimiz sosyal tesisleri ve donatı alanlarını yerleştirmek istiyoruz. Bunun için deremiz var, denizimiz var, geriye o bölgeyi güzelleştirmek kalıyor. Smyrna Meydanı ve höyüğü bizim elimizde olan ciddi bir potansiyel. 8 bin yıllık tarih orada toprak altında yatıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı ile bu potansiyeli ayağa kaldırmak ve Smyrna Meydanı'nı yeniden düzenlemek, oraya bir müze entegre etmek istiyoruz. Dünyanın birçok yerinden kruvaziyer gemilerle gelen turistler, küçük teknelerle Smyrna Meydanı'na gelip oradan 8 bin yıllık höyüğü ve kuracağımız müzeyi ziyaret edecek, derelerimizin etrafındaki sosyal donatı alanlarında vakit geçirecek. Böylece hem kentimiz için ciddi bir katma değer oluşturulacak hem de Bayraklı dünya çapında bir cazibe merkezi haline dönüşecek. Bunun için önümüzde hiçbir engel yok. Büyükşehir adayımız Sayın Tunç Soyer ile de bu konuda fikir birliği içindeyiz. Arkamızdaki en büyük güç Büyükşehir Belediyesi olacak." - İZMİR

Kaynak: İHA