CHP'li Sandal'dan 3 Bin 500 Gence Mektup

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak 3 bin 500 gence, tek tek mektup göndermeye başladı. CHP Bayraklı İlçe Örgütü tarafından kapı kapı gezilerek kişiye özel olarak elden dağıtılan mektuplarda Sandal, çocuklar ve gençler için yapacakları çalışmaları ayrıntılarıyla anlattı.

"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" adlı vizyon projesiyle yola çıkan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Öğretmen Serdar Sandal, ilk kez sandık başına geçecek olan gençleri unutmadı. Mektuplar, CHP Bayraklı İlçe Örgütü tarafından kapı kapı gezilerek kişiye özel olarak elden dağıtıldı.

Sandal, Bayraklı ilçesinde ilk kez oy verecek 3 bin 348 genç için kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Seninle bir sınıf ortamında karşılaşabilir, izlediğin filmleri, okuduğun kitapları anlatıp, dinlediğin müzikleri paylaştığın, senin dilini bilen bir öğretmenin olabilirdim; olmadı. Günümüz Türkiye'sinde yaşıyoruz. Gençlerin geleceklerine önem veren bir eğitimci olarak, senin hayatın için bir fark oluşturmak amacıyla politikaya atılmak dışında bir yol göremediğim için bu şekilde karşılaştık. Politikacılar konusundaki haklı önyargına kulak vermeden önce, Bayraklı gençliği için yapma sözünü verdiğim projelerime bir göz gezdirmeni istedim. Bayraklı'da yaşadığın sorunları biliyor ve çözümlerle geliyorum. Gençlere meslek kazandıracak projelerim, eğitim sorunlarını çözecek planlarım, Bayraklı'yı 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' yapacak fikirlerim var. Daha güzel bir Bayraklı için desteğini istiyorum. Sana güveniyorum, sana inanıyorum. 'Şimdi Bayraklı Zamanı' demek için birlikte yola çıkalım." - İZMİR

Kaynak: İHA