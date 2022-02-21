CHP'li Salıcı: S-400'leri aldığımız için diplomatik gerilim yaşıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "S-400'leri satın aldığımız için bazı diplomatik gerilimler yaşıyoruz. S-400'leri aldık ve onları kullanmadık. S-400'leri depoda bekletiyoruz. Onun için diyoruz ki biz; ' Türkiye dünyanın en büyük hurdalığına sahip'" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Salıcı, toplantı sonrasında açıklama yaptı. Salıcı, ekonomik gelişmelere ilişkin, "AK Parti döneminde içi boş yiyecekler öne çıktı. Ama iktidarın da içi boş aynı zamanda. Ülkenin, hazinenin içini boşalttılar. Merkez Bankası'nın kasasında duran 128 milyar doları çarçur ettiler. Milletin cebini cüzdanını boşalttılar. Mutfaktaki tencereyi, buzdolabını boşalttılar. Arabaların yakıt depolarını boşalttılar. Vatandaşı da içi boş gözlemeye, içi boş tosta mecbur bıraktılar. Her vaatlerinin içi boş. Ama işleri güçleri algı yaratmak ya da bir şeyleri yapıyormuş gibi göstermek" dedi.

Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 muhalefet liderinin kendisini aday göstermesi halinde cumhurbaşkanı adayı olacağına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Masadaki 6 liderden 5'i aday gösterirse; sayın genel başkan soruya oldukça açık bir yanıt vermiş. Bence onun üzerine söyleyecek bir şey yok" ifadesini kullandı.