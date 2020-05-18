CHP'li Salıcı'dan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili açıklama
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CHP'li Salıcı'dan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklandığı, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu.

CHP'li Salıcı'dan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili açıklama
18.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklandığı, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, beraberindeki CHP'li milletvekilleri, tutuklanan Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın babası Hüseyin, annesi Serat ile kardeşi Deniz İmran Yıldırım ile basın toplantısı düzenledi. Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li Salıcı, "Eren, anne, baba ve kardeşiyle o akşam yürüyüş yaptığı sırada, Yüreğir Kaymakamlığı önünden geçerken patates ve soğan indirildiğini görüyor. Bunun üzerine Eren, görevlilere yardıma ihtiyaç olup olmadığını soruyor. Daha sonra sivil bir kişinin, kendisini Yüreğir Kaymakamı olarak tanıtması üzerine Eren, 'Ben kaymakamı tanıyorum' diyor.  Vefa Sosyal Destek Grupları'na gönüllü destek veren Eren Yıldırım, siyasi baskı sonucu tutuklanmıştır. Burada mağdur olan ailedir" iddiasında bulundu. CHP'li Salıcı, basın toplantısında, Eren Yıldırım'ın Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına destek verirken çekilen fotoğraflarını da paylaştı.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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