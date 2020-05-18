CHP'li Salıcı'dan "Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırı" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Salıcı'dan "Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırı" açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adana'da bir grubunu Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin yardım dağıtımı çalışmaları engellenmek istendiğine dair, "Bizim Eren kardeşimizin yanlış yaptığına yönelik herhangi bir yaklaşımımız, herhangi bir anlayışımız yok.

CHP'li Salıcı'dan
18.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adana'da bir grubunu Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin yardım dağıtımı çalışmaları engellenmek istendiğine dair, "Bizim Eren kardeşimizin yanlış yaptığına yönelik herhangi bir yaklaşımımız, herhangi bir anlayışımız yok. Eren, CHP'nin onurlu bir üyesi. Bizler onun bir yanlış yaptığı kanaatinde değiliz" dedi.

Salıcı, Adana'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bir heyet olarak kente geldiklerini belirtti.

Olayın ilk andan itibaren doğruların ortaya çıkması için teşkilatlarının önemli bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Salıcı, Yüreğir Kaymakamı ile kaymakam koruması hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Olay hakkında "vefa destek grubu görevlilerine karşı saldıra bulunulduğu iddiası" olduğunu vurgulayan Salıcı, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, CHP'li belediye başkanları ile belediye görevlilerinin vefa grubu üzerinden yardım dağıtımına katıldıklarını gösteren fotoğrafları basın mensupları ile paylaştı.

Salıcı, "Şu çok açık, Eren kardeşimiz vefa grubuna gönüllü destek veren arkadaşımız. Yardımlar dağıtılırken biz yardımı kimin dağıttığıyla ilgilenmiyoruz. Vatandaşımız ağır bir ekonomik sıkıntı içinde, salgın koşullarından kaynaklanan açlıkla boğuşuyor. Dolayısıyla bu yardımları vefa grubu üzerinden dağıtan vatandaşlara, devlet görevlilerine de CHP'li gençler, belediyeler ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyorlar ama olay tam tersi şekilde ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Bizim Eren kardeşimizin yanlış yaptığına yönelik herhangi bir yaklaşımımız, herhangi bir anlayışımız yok." ifadesini kullanan Salıcı, "Eren, CHP'nin onurlu bir üyesi. Bizler onun bir yanlış yaptığı kanaatinde değiliz." dedi.

Toplantıya Eren'in ailesi ile CHP'li bazı milletvekilleri ve belediyeyi başkanları katıldı.

Olay

Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Haber
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
İş yeri önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yeri önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süreyya Önder Mustafa Şentop Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ersin Korkut Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Burcu Esmersoy
Spor Neymar Ali Koç Hasan Şaş Lionel Messi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: CHP'li Salıcı'dan "Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırı" açıklaması Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:00:22. #1.15#
title