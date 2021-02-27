CHP'li Salıcı'dan parti üye sayısına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "12 Ocak 2021 itibarıyla 1 milyon 250 bin 635 olan üye sayımız, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra, 26 Şubat 2021 itibarıyla 1 milyon 252 bin 122 olarak gerçekleşmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "12 Ocak 2021 itibarıyla 1 milyon 250 bin 635 olan üye sayımız, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra, 26 Şubat 2021 itibarıyla 1 milyon 252 bin 122 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde, özellikle bir kısım medya organları tarafından, CHP'nin üye sayısı üzerinden bir tartışma yürütülmek istendiğini ifade etti.

CHP'li Salıcı, partisinin üyesi sayısına ilişkin şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre, 12 Ocak 2021 itibarıyla 1 milyon 250 bin 635 olan üye sayımız, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra, 26 Şubat 2021 itibarıyla 1 milyon 252 bin 122 olarak gerçekleşmiştir. Üye sayımız üzerinden yürütülmeye çalışılan tartışmanın anlamsızlığı ve herhangi bir dayanağının olmadığı açıkça ortadadır. Siyasi partiler organik yapılardır. İstifa, vefat gibi üyelikten ayrılmayı gerektiren durumlar olabileceği gibi katılımlar da olur. Vermiş olduğumuz rakamlar hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıktadır. Cumhuriyet Halk Partisi büyümeye devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap