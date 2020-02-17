CHP'li Salıcı: "CHP'nin İş Bankası hisselerinden elde ettiği 1 kuruş gelir yok"
-CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı.
17.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:29
-CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı. (1)
Kaynak: AA