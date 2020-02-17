CHP'li Salıcı: "CHP, kongre yapan tek partidir"
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CHP'li Salıcı: "CHP, kongre yapan tek partidir"

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

17.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:57
CHP'li Salıcı:

-CHP Genel Başkan Yardımcısı 'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: CHP'li Salıcı: "CHP, kongre yapan tek partidir"
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