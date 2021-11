CHP'li Salıcı: Belediyelerimiz vatandaşımızın yanında olmaya devam edecek

CHP Genel Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, "Vatandaşımız merak etmesin. CHP'li belediyeler vatandaşımızın pandemi sürecinde nasıl yanındaysa bu kara kış döneminde de yanında olmaya devam edecek" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantı sonrası CHP'li Salıcı, basın toplantısı düzenledi. Salıcı, ekonomide birtakım sıkıntıların olduğunu belirterek, "Vatandaşımız Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez böyle bir duruma düşürüldü. İşte bu Türkiye'nin utanç tablosudur. AK Parti'li siyasetçiler sokağa çıkarmıyorlar ki bu tabloları görsünler. Bütün bunların hepsi sizin basiretsiz yönetiminizin eseridir. Memleketi öyle bir hale getirdiler ki, ondan sonra da milletvekilleriniz çıkıyor 'soğan ekmek yemekten' bahsediyor. Kiloyla domates almak yerine tane tane domates almaktan ve bunun da sağlığa ne kadar yararlı olduğundan bahseden, vatandaşlarla dalga geçer gibi konuşan milletvekillerinin demeçleriyle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

'VATANDAŞIMIZ MERAK ETMESİN'

CHP'li Salıcı, iktidarın ekonomiyle ilgili önerilerini dikkate almadığını söyleyerek, "Vatandaşımız merak etmesin. CHP'li belediyeler vatandaşımıza bu kara kışı geçirmek için atlatmak için gereken desteği vermeye şimdiden başladılar. 3-16 Kasım tarihleri arasında CHP'li belediyeler 35 bin 407 aileye nakdi yardım, 215 bin 224 aileye de gıda yardımı yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. CHP'li belediyeler vatandaşımızın pandemi sürecinde nasıl yanındaysa bu kara kış döneminde de yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ O ÜLKEYLE BARIŞIYORSUNUZ'

Salıcı, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bazı değişik dönemler yaşadık ama tamamen ipleri koparmadık. Arzu edilmeyen gelişmeler olmasına rağmen sonunda iş iyi bir noktaya geldi' sözlerini hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde bir darbe girişimi oluyor; arkasında siz bir ülkeyi işaret ediyorsunuz. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi o ülkeyle barışıyorsunuz. Bu yapmış oldukları şey Türkiye'nin dünyadaki saygınlığını, dış politikadaki güvenirliğini, Türkiye'nin her an her türlü zikzağı yapabilecek bir ülke olabileceği algısını güçlendiren, bizim de saygınlığımızı ortadan kaldıran bir davranış olur."