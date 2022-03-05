CHP'Lİ SALICI 6 LİDERİN FOTOĞRAFI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARININ FOTOĞRAFI OLUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İnsanlar bir araya gelsinler, oturabilsinler, konuşabilsinler diyoruz. Buna da örnek olması için 6 siyasi partinin genel başkanlarını bir araya getirdik. O fotoğraf, diğer siyasi partiler ile beraber genişleyen Millet İttifakı'nın ve önümüzdeki dönemin iktidarının fotoğrafı olur dedi.

CHP Rize İl Teşkilatı tarafından otelde düzenlenen 750 yeni üye katılım töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, 28 Şubat'ta, 6 siyaset partinin genel başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıyı değerlendirdi. CHP'li Salıcı, Tarihi bir dönemden geçiyoruz. 28 Şubat günü 6 siyasi partinin genel başkanı bir araya geldi. Geçmişte yan yana gelmiş 6 siyasi parti değil. İktidar kutuplaşma olursa kendisinin kazanacağını düşünüyor. Biz de Türkiye'de kutuplaşma olmasın. İnsanlar birbirleriyle akraba olmuş, dost olmuş, kardeş, arkadaş olmuş, farklı siyasi görüşler de olmuş, başımızın üstüne. İnsanlar bir araya gelsinler, oturabilsinler, konuşabilsinler diyoruz. Buna da örnek olması için 6 siyasi partinin genel başkanlarını bir araya getirdik. Konuşmalardan sonra Türkiye'nin seçimden sonra geçeceği güçlendirilmiş parlamenter sistemin mutabakatı üzerinde bir araya geldik. O fotoğraf diğer siyasi partiler ile beraber genişleyen Millet İttifakı'nın ve önümüzdeki dönemin iktidarının fotoğrafı olur diye konuştu.

Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da Biz yarının Türkiye'sini kurmak için çıktığımız bu yolda, sizlerden aldığımız güçle mücadelemizi daha emin adımlarla atacağız. Biz kadına karşı şiddetin son bulacağı Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimizin hayallerini hedef seçen genel başkanımızla birlikte o hedefleri sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz dedi.