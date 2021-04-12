CHP'li Şahin: "Vatandaşın uymasını istedikleri kurallara iktidar sahipleri uymadı"
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CHP'li Şahin: "Vatandaşın uymasını istedikleri kurallara iktidar sahipleri uymadı"

Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
CHP'li Şahin: 'Vatandaşın uymasını istedikleri kurallara iktidar sahipleri uymadı'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, salgın sürecinde vatandaşın uymasını istedikleri kurallara, iktidar sahiplerinin kendilerinin uymadığını öne sürdü.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, salgın sürecinde vatandaşın uymasını istedikleri kurallara, iktidar sahiplerinin kendilerinin uymadığını öne sürdü.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığını ve Türkiye'nin nüfusuna oranla günlük vaka artışında dünyada birinci olduğunu söyledi.

Salgın yönetiminde sağlıklı ilerleme kaydedilemediğini, ülke yöneticilerince mücadeleye ilişkin ortaklaşma zemini oluşturulamadığını savunan Şahin, yerel yönetimlerin hükümetle eş güdüm halinde çalışma taleplerinin de karşılık görmediğini iddia etti. Şahin, CHP'li belediyelerin adeta rakip belediyeler gibi görülüp, bu belediyelerce yapılan yardımların önünün kesilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Bilim Kurulu toplantılarına sağlık meslek örgütlerinin davet edilmediğini, siyasi partilerin de Bilim Kurulunun görüşmeleri hakkında bilgilendirilmediğini söyleyen Şahin, Kurul kararlarının kamuoyuyla paylaşılmadığını iddia etti.

Salgınla ilgili istatistiklerle oynandığını savunan Şahin, "Salgın yönetimi iktidar tarafından siyasi şov, rant elde etme alanı haline getirildi." dedi.

İktidarın, 30'dan fazla kişinin katılmamasına yönelik genelge yayınlanmasına rağmen binlerce kişiyle cenazelere gittiğini, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına 400 bin kişinin katıldığını, AK Parti'nin kongrelerinde de benzer şeyler görüldüğünü kaydeden Şahin, "Vatandaşın uymasını istedikleri kurallara iktidar sahipleri uymadı." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının, eş ve çocuklarının aşılanmasını isteyen Şahin, bazı turizm şirketlerinin yurt dışına "aşılama turları" düzenlemesine yönelik eleştirilerde de bulundu.

Şahin, salgınla mücadelede daha kararlı tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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