CHP'li Şahin: "Türkiye'de 1,2 milyon öğretmenden 300 bininin aşısı yok"
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CHP'li Şahin: "Türkiye'de 1,2 milyon öğretmenden 300 bininin aşısı yok"

CHP'li Şahin: 'Türkiye'de 1,2 milyon öğretmenden 300 bininin aşısı yok'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Türkiye'de 1,2 milyon öğretmenden 300 bininin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının olmadığını savundu.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Türkiye'de 1,2 milyon öğretmenden 300 bininin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının olmadığını savundu.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bugüne kadar 97 milyon kişiye bir doz Kovid-19 aşısı yapıldığını, 2 doz aşı olanların sayısının 38 milyona ulaştığını anımsattı.

Toplumsal bağışıklık için toplam nüfusa göre yüzde 70 oranında aşılama yapılması gerektiğini belirten Şahin, Türkiye'de bu oranın yüzde 46 olduğunu dile getirdi.

CHP'li Şahin, Kovid-19 vaka ve vefat sayılarının, dünya genelinde azalırken Türkiye'de artış gösterdiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu ortamda okulları açıyoruz. Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin aşılaması tamamlanmış ancak yüzde 25'inin, her 4 öğretmenden birinin aşılaması tamamlanmamış. Batı ülkelerinin bir çoğunda öğretmenlerin tamamı aşılandı. Türkiye'de 1,2 milyon öğretmenden 300 bininin aşısı yok. Bakanlar, yüksek toplumsal yarar lehinde karar almalı. PCR testinin salgını önleyici etkisi yok. Pazartesi testi negatif çıkan öğretmen, salı günü virüse yakalanıp cuma gününe kadar birçok öğrencinin temaslı, hasta olmasına neden olabilir. Aşılamayı artırmak, tavsiyeyle değil, bilimin gereği yerine getirilerek mümkün olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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