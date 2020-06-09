CHP'li Şahin, Meclis çalışmalarını eleştirdi
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CHP'li Şahin, Meclis çalışmalarını eleştirdi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'in uzun bir aradan sonra çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili kanun teklifi görüşmeleriyle çalışmaya başlamasını eleştirerek, "Salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının durumu ve koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için bir...

CHP'li Şahin, Meclis çalışmalarını eleştirdi
09.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:50

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'in uzun bir aradan sonra çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili kanun teklifi görüşmeleriyle çalışmaya başlamasını eleştirerek, "Salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının durumu ve koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için bir teklif görüşülebilirdi." dedi.

Şahin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını devam ederken uzun bir aradan sonra Meclis'in mesaisine başladığını söyledi.

Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili kanun teklifi görüşmeleri sürerken 3 milletvekilinin, milletvekilliklerinin düşürüldüğünü hatırlatan Şahin, "Meclisin uzun bir aradan sonra ilk oturumundaki gündemi bu mu olmalıydı, bekçi yasası mı olmalıydı, milletvekillerinin milletvekilliklerinin düşürülmesi mi olmalıydı?" diye sordu.

AK Parti'nin Meclise getirdiği tekliflerle milletin gündeminden ne kadar uzak olduğunu da gösterdiğini ileri süren Şahin, insanların bekçilerle alakalı bir yasa beklentisi bulunmadığını savundu.

Şahin, vatandaşın daha fazla demokrasi, çalışanların daha fazla özlük hakkı istediğini dile getirerek, bu yasa teklifi konuşulana kadar, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının durumu ve koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için bir teklifin görüşülebileceğini söyledi.

Kadrosu olmayan sağlık çalışanlarına kadro verilmesinin, 3 bin 600 ek gösterge taleplerinin de görüşülebileceğini belirten Şahin, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında görevli öğretmenlerin kadro talebinin de konuşulabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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