CHP'li Şahin: "Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Şahin: "Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir"

CHP'li Şahin:
07.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:06

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid,19) salgınının şehir hastanelerinin kamulaştırılması için mücbir sebep olduğunu ifade ederek, "Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid,19) salgınının şehir hastanelerinin kamulaştırılması için mücbir sebep olduğunu ifade ederek, "Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şehir hastaneleri için devletin 25 yıl döviz bazında kira ödeyeceğini, döviz kuru arttıkça bu kiraların artacağını belirterek, "Bir şehir hastanesi için bir yılda ödediğimiz kira ve hizmet bedeliyle o hastaneyi yapma imkanımız var. Madem bir yılda ödediğimiz kirayla bu hastaneleri yapıyorsak, neden biz 25 yıl boyunca bu hastanelere kira vermek zorundayız?" diye konuştu.

Şahin, bir milletvekili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da Sağlık Bakanlığı'ndan da şehir hastanelerinin kira bedelleriyle ilgili bilgi alamadıklarını ileri sürerek, bu bedellerin kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

CHP'nin şehir hastanelerinin kamulaştırılması için Meclis Başkanlığı'na verdiği bir kanun teklifi bulunduğunu kaydeden Şahin, "CHP olarak şehir hastanelerine karşı değiliz. Hastaneler üzerinden yapılan yolsuzluklara ve soyguna karşıyız. Ülkemizin etkisi altında kaldığı bu koronavirüs salgını şehir hastanelerinin kamulaştırılması için mücbir sebeptir. Bu Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir. Bunu iktidarın dikkate almasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haber
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haber
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Sivas'ta ortaya çıkan etçil 'sarıkız' örümceği, köylüleri tedirgin etti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Neymar Ali Koç Gökhan Gönül Nenad Bjelica Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Bursa Fatura İntihar
Şu an buradasınız: CHP'li Şahin: "Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 15:59:33. #1.14#
title