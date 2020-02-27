CHP'li Şahin: "Koronavirüsü şehir hastanelerinin bilimsel olmadığını gösterdi"

27.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:56

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, koronavirüsünün, şehir hastanelerinin bilimsel bir yapıya sahip olmadığını gösterdiğini ileri sürdü.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şehir hastanelerinin olası bir salgın veya saldırıda güvenli olmadığını iddia etti.

Çin'den bir süre önce koronavirüsü nedeniyle getirilen vatandaşların, şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle kapatılan Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alındığını hatırlatan Şahin, salgın hastalıklar durumunda farklı hastane ihtiyacı doğduğuna işaret etti.

Şahin, çok yataklı hastanelerde sağlık hizmeti sunulmasını, birçok ülkenin terk ettiğini belirten Şahin, bilimsel araştırmalara göre 200-600 yataklı hastanelerin, en efektif hizmeti sunduğunu aktardı.

Türkiye'de bugüne kadar 10 şehir hastanesinin hizmete girdiğini, 9'unun inşaatının sürdüğünü anlatan Şahin, bunların ortalama yatak sayısının 1500 olduğuna dikkati çekti.

Şahin, "Çin iki yeni hastane inşa ederken, biz kapattığımız hastaneyi açmak durumunda kaldık. Koronavirüsü, şehir hastanelerinin, bilimsel yapıya sahip olmadığını göstermiştir." diye konuştu.

"Ulusal güvenliğe uygun kurgulanmamıştır"

Şahin, olası bir saldırı halinde bu büyüklükte hastanelerin riskli olduğunu, böyle bir durumda sağlık hizmeti verebilecek alternatif hastaneler bulunması gerektiğini ifade ederek, söz konusu tesislerin ulusal güvenliğe uygun kurgulanmadığını söyledi.

Öte yandan vatandaşların şehir hastanelerinin merkeze uzak olmasından şikayetçi olduğunu belirten Şahin, bir araştırma yaparak, şehir hastanelerine ulaşım için ödenmesi gereken taksi ücretini hesapladıklarını anlattı.

Şahin, böyle bir durumda Ankara'daki bir vatandaşın, şehir merkezi olarak varsayılan Ankara Valiliğinden taksiye binmesi halinde yaklaşık 60 dakikada Bilkent Şehir Hastanesine ulaşabileceğini ve 110 lira ödeyeceğini belirtti. Şahin, Bursa'da 60 dakikada 150 lira, Kayseri'de ise 40 dakikada 120 lira ödendiğini savundu.

Koronavirüsünün de diğer virütik hastalıklar gibi havaların ısınmasıyla ortadan kalkacağına işaret eden Şahin, yaklaşık 80 bin vakadan yüzde 3 civarına denk gelen 2 bin 800'ünün hayatını kaybetmesine yol açtığını kaydetti.

Kaynak: AA