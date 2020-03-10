CHP'li Şahin'den iktidara "kadın hakları" eleştirisi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Türkiye, Politika

CHP'li Şahin'den iktidara "kadın hakları" eleştirisi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, AK Parti iktidarları döneminde kadının sosyal hayattan ve çalışma hayatından uzaklaştırıldığını, Türkiye'nin kadın hakları konusunda geriye gittiğini iddia etti.

10.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:04
CHP'li Şahin'den iktidara

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, AK Parti iktidarları döneminde kadının sosyal hayattan ve çalışma hayatından uzaklaştırıldığını, Türkiye'nin kadın hakları konusunda geriye gittiğini iddia etti.

Şahin, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, dünyada ve Türkiye'de kadın olmanın çok zor olduğunu söyledi.

Kadınların başta ekonomik ve sosyal alan olmak üzere güçlükler yaşadığını ifade eden Şahin, AK Parti iktidarlarıyla kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin olağanlaştığını savundu.

Şahin, bu süreçte kadının sistematik olarak sosyal hayattan ve çalışma hayatından uzaklaştırıldığını, kadının tek görevinin çocuk doğurmak ve işleri yapmak olarak tanımlanmaya çalışıldığını öne sürdü.

Türkiye'nin, kadın haklarında en hızlı geriye giden ülke olduğunu iddia eden Şahin, "Kadına şiddetin, kadın istismarının, taciz ve tecavüzlerin olağanlaştırılması, sıradanlaştırılmasına karşı aydınlık ve çağdaş Türkiye'nin teminatı olan CHP, kadının toplumsal hayatta hak ettiği yeri alması için geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelesini devam ettiriyor ve ettirecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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