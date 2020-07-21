CHP'li Şahin: "Askeri hastaneler yeniden açılsın"
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CHP'li Şahin: "Askeri hastaneler yeniden açılsın"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, askeri hastanelerin bir ihtiyaç olduğunu belirterek, yeniden açılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Şahin:
21.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:53

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, askeri hastanelerin bir ihtiyaç olduğunu belirterek, yeniden açılması gerektiğini söyledi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, GATA'nın 1898 yılında hizmete açıldığını, Birinci Dünya Savaşı ile Çanakkale Savaşı'nda askerlerin bu hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.

Şahin, GATA'nın, kendine bağlı Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 35 askeri hastane ve 600 sağlık merkeziyle hizmetini sürdürdüğünü ancak 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından bu hastanelerin kapatıldığını anımsattı.

Askeri hastanelerin bir zorunluluk olduğunu ifade eden Şahin, "600 bini aşkın mensubu bulunan bir orduya sahibiz. Dünyanın hiçbir ülkesi yoktur ki bu kadar askeri ve güçlü bir ordusu olsun ama askeri hekimi olmasın. Bizden daha küçük ordusu olan ülkelerde bile askeri hekim mevcut. Bizim gibi zor bir coğrafyada bulanan ve terörle mücadele eden bir ülkenin mutlaka askeri hastane ve hekimi olmak zorunda." diye konuştu.

Askeri hekimliğin sivil hekimlikten farklı özellikleri olduğuna dikkati çeken Şahin, "Askeri hekimler, tıp eğitiminin yanında bir de askeri eğitim alıyorlar. Bunlar askerle birlikte operasyonlara katılıyor. Gerektiğinde çatışmalara giriyorlar. Yani askeri hekimler, aynı anda yerine göre hem hekimlik hem de askerlik görevini yapıyor. Bu nedenle askeri hastaneler bir ihtiyaç ve yeniden açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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