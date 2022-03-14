CHP'li Şahin: "AKP iktidarında hekimlik mesleki itibarını yitirmiş, saygınlığını kaybetmiştir"

BALIKESİR (AA) - CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "AKP iktidarında hekimlik mesleki itibarını yitirmiş, erozyona uğramış, saygınlığını kaybetmiştir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarında hekimliğin saygınlığını yitirdiğini ileri sürdü.

Saygınlığın bittiği noktada sağlıkta şiddetin ortaya çıktığını ifade eden Şahin, "Sağlıkta şiddetin birinci sebebi, mesleki saygınlığın ortadan kaldırılması ve itibarsız hale getirilmesidir ki AKP iktidarı başından bu yana hekimlik mesleğini, yaşanan sorunların müsebbibi olarak gösterdi. Sonuç olarak da hekimleri hedef tahtasına oturtarak bir günah keçisi ilan etti." diye konuştu.

Şahin, sağlıkta şiddetin sadece fiziki olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına yönelik söylemlerinin de bir şiddet olgusu içerdiğini iddia etti.

Şu an sağlık sektöründe yoğun istifaların söz konusu olduğunu savunan Şahin, şunları kaydetti:

"AKP iktidarında hekimlik mesleki itibarını yitirmiş, erozyona uğramış, saygınlığını kaybetmiştir. Bunun sonucunda da sağlıkta şiddet artmış, malpraktis yasalarından dolayı hekimler artık mesleklerini yapamaz noktaya gelmişlerdir. Ne sağlık hizmeti alan hastalar ne de sağlık hizmeti veren hekimler, hiç kimse memnun değildir. Hekimler akın akın ülkeyi terk etmektedirler ve mesleklerine küsmüşlerdir. Hekim camiası, 'Giderlerse gitsinler' açıklamasından sonra AKP Genel Başkanı'ndan bir özür beklemektedir."