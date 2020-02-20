CHP'li Şahbaz, mazbatasını aldı
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CHP'li Şahbaz, mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanlığı görevine seçilen Zeliha Aksaz Şahbaz, mazbatasını aldı.

20.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:15
CHP'li Şahbaz, mazbatasını aldı

(CHP) İl Başkanlığı görevine seçilen , mazbatasını aldı.


Tören sonrası konuşan Şahbaz, "Mazbatamızı sadece kendimiz adına değil, kadınlarımız, gençlerimiz, emekçilerimiz, işsizlerimiz ve bu ülkenin ezilenleri adına aldık. Bu ülkeye hak, hukuk ve adaleti getirmek, güçlülerin değil balkın iktidarını kurmak, demokratik laik hukuk devletini yeniden inşa etmek üzere aldık. Görevimiz bu hedef doğrultusunda büyük bir sorumlulukla partimizle tek yürek olarak çalışmaktır. Partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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