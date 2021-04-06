CHP'li Purçu: "Roman vatandaşlarımıza bu dönemde orta çağ hayatı yaşatıyoruz"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, geçimini sokaktan sağlayan Romanların, pandemi döneminde açlığa mahkum edildiğini ileri sürerek, "Roman vatandaşlarımıza bu dönemde orta çağ hayatı yaşatıyoruz.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, geçimini sokaktan sağlayan Romanların, pandemi döneminde açlığa mahkum edildiğini ileri sürerek, "Roman vatandaşlarımıza bu dönemde orta çağ hayatı yaşatıyoruz." dedi.

Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Nisan tarihinin Dünya Romanlar Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Bir Roman milletvekili olarak farkındalık yaratmak için çok çalıştığını ancak kimsenin bunu önemsemediğini ifade eden Purçu, CHP'li belediyeler olarak yarın tüm romanların Dünya Romanlar Gününü kutlayacaklarını söyledi.

Mevcut ekonomik tabaka içerisinde Romanların en alt kesimi teşkil ettiğini savunan Purçu, şöyle konuştu:

"Roman vatandaşların yüzde 97'si işsiz ve geçimini sokaktan sağlıyor. Pandemi döneminde sokaklar kapalı. Çiçek satmak isteyen çiçeğini satamıyor, müzisyenler sanatlarını icra edemiyor. Hurdacılık yapan, hamallık yapan, boyacılık yapan tüm vatandaşlarımız evlere kapandı ve dolayısıyla günlük gelirden mahrum kaldı. Devletin Roman vatandaşlara karşı ciddi alakasızlığı söz konusu. CHP'li belediyelerle bu sorunu en aza indirgemeye çalışıyoruz ama maalesef mahallelerimize devletin hiçbir kurumu girmiş değil. Roman vatandaşlarımıza bu dönemde orta çağ hayatı yaşatıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen