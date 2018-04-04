CHP'li Öztürk Yılmaz Türkiye Kendi Teknolojisini Üretsin 3

CHP'li Öztürk Yılmaz: Türkiye kendi teknolojisini üretsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın kurulmasına ilişkin "Nükleer enerjinin çevre ile uyumlu olması halinde destek veriyoruz. Biz bunun kumunu çakılını taşıyoruz, hamaliyesini yapıyoruz. Bu konuda Türkiye kendi teknolojisini üretsin. Türkiye'nin bu teknolojiyi yapabilecek kapasiteye ulaşması lazım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın temel atma törenini anımsatarak çevre ile uyumlu olması halinde nükleer enerjiyi desteklediklerini bildirdi. Türkiye'nin enerjide Rusya'ya bağımlı olduğunu savunan Öztürk Yılmaz, şunları söyledi:

"Biz enerji çeşitliliğini destekliyoruz. Nükleer enerjinin çevre ile uyumlu olması halinde destek veriyoruz. Önceliğin yerel kaynaklara ve uyumlu bir enerji sepetine yönelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rusya Akkuyu Nükleer Santralı'nı yapıyor, teknolojik olarak Türkiye'ye birşey vermiyor. Türkiye kum çakılını taşıyor, hamaliyesini yapıyor. Enerjide bu kadar bir ülkeye bağımlılık ekonomi açısından ne kadar doğru? Bu Türkiye'nin güvenliğine zarar vermez mi? Türkiye doğalgazda yüzde 52 Rusya'ya bağımlı. Akkuyu Nükleer Santralı Rusya'ya ilave bir bağımlılık anlamına geliyor. Türkiye bu teknolojiyi yapabilecek kapasiteye ulaşması lazım. Diğer türlü bu hazıra konmak. Bize teknoloji lazım bu kadar para verdikten sonra teknolojiyi öğrenecek yol lazım. Türkiye'nin bu kapasiteyi öğrenmesi lazım ama bu anlaşmada bu yok. Rusya 20 milyar dolar kazanacak, Türkiye başka santrallerde kuracak ama bu teknolojiyi bir türlü öğrenemeyeceğiz. 33 ülkede 450 nükleer santral var. Çoğu batı ülkelerinde. Çünkü teknoloji onların elinde. Şunu belirtelim bu santralin maliyetinin daha düşük olması gerekiyor. S-400'ler buradaysa hazıra konuyor veriyorlar parasını hazır getiriyorlar. Teknoloji elde eden ülkelere bakın. Kimse elinde bulundurduğu teknolojiyi vermiyor. Türkiye kendi teknolojisini üretsin. Bu elektriğin ötesinde birşeydir. Var olanlar elinde bulunduranlar, bulundurmayanlara yasaklıyor. Türkiye'nin hazıra konup alıp getirip hava atmakla olmuyor. Gerekirse 200 milyar dolar harcayıp kendisi üretmesi lazım. Pakistan nasıl aldıysa 20 milyar dolar veriyorsanız birşeyleri öğrenmeniz lazım. Biz bunun kumunu çakılını taşıyoruz, hamaliyesini yapıyoruz. Bu bende de olabiliyor mu, yok. Güvenli ve çevreci olması halinde teknolojiye karşı değiliz. Yaratabileceği olumsuzluklar varsa duyarlılığımızı belirtiriz. Bu teknolojiyi elinde bulunduranlar, dünyayı yöneten ülkeler."

' KEMAL SUNAL YAŞIYOR OLSAYDI 'ŞABAN ASKERDE' DİYE FİLM ÇEKERLERDİ'

Öztürk Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatında Mehmetçiğe destek olmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçıların Hatay sınırına gitmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Görüntüleri izlediğim zaman Kemal Sunal yaşıyor olsaydı 'Şaban Askerde' diye bir film çekerlerdi. Cumhurbaşkanı giydiği kıyafetle bir Başkomutan değil sanki şeker bayramında bir çocuğun giydiği kıyafet gibiydi Bu tuzağa kim düşürdü onu bilmiyorum. Bunu biz yapsaydık topa koyar tüfekle atarlardı. Cumhurbaşkanı yaptığı için alkışlıyorlar. Askerimize moral olacak şeyleri destekliyorum. Ama seçtikleri yöntem tiyatral. Kemal Sunal'ı hatırlattı. Şaban Askerde filmini bekliyoruz."

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:

-Öztürk yılmaz basın açıklaması

Haber-Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

(Tür: Ankara)