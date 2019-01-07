CHP'li Öztürk Kurt Narlıdere'ye Talip

CHP'de siyasete 1990'lı yılların başında başlayan örgütün çeşitli kademelerinde görevler alan Öztürk KurtCHP İzmir İl Gençlik kolları Başkanlığı yapmıştır. 15 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde edindiği belediyecilik tecrübelerini, yurt içi ve yurt dışında gördüğü başarılı uygulamaları Narlıdere'de hizmete dönüştürmek için göreve talip olduğunu belirterek projelerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında merkezi yönetim, yerel yönetim, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının uzlaşmasını ve ortaklığını temel alan yönetişim mekanizmalarını devreye sokacağını ifade etti. Kurt, şöyle dedi:

"Bugüne kadar Atatürkçü çizgide, sosyal demokrat anlayışımızla hep mücadelenin içinde olduk. Herhangi bir göreve talip olmadan partimin hep daha başarılı olması için çalıştım. Geldiğimiz noktada doğup büyüdüğüm, siyasete başladığım ilçeme genç yaşta edindiğim siyaset ve belediyecilik tecrübemle Narlıdere'ye hizmet için, aday adayı oldum. İmardan, ulaşıma, çevreden altyapıya, hayvan haklarından, sosyal donatı alanlarına, kentsel dönüşümden işsizliğe, kültürel ihtiyaçlardan esnafımızın sıkıntılarına, gençlerin isteklerinden emeklilerin ve yaşlı vatandaşlarımızın durumlarına, ev kadınlarının ekonomiye destek olamamalarından öğrenci kardeşlerimizin yaşadığı zorluklara kadar yaşanan tüm zorlukları halkımızın da desteği ile tüm sorunların üstesinden geleceğiz."

Kaynak: Bültenler