CHP'li Öztürk, İran'a Yaptırımları Değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Yaptırımlardan 6 aylık geçici bir dönemden sonra enerji sektörlerinin tamamı etkilenecektir. Uymayan cezalandırılacaktır. Bu yaptırımlar sadece İran'a değil Türkiye ve dünyaya karşı alınmış kararlardır" dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımlarıyla ilgili konuştu. Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Kasım seçimlerinden önce seçmenin desteğini ve İsrail'in sempatisini almak için yaptırım kararlarını aldığını söyleyerek, "ABD'nin BMGK kararlarına dayanmaksızın tek başına İran'a karşı aldığı yaptırımlar yıkıcı etkiler oluşturacaktır. ABD, uluslararası hukuk kurallarına uymak istemediğini bu yaptırım kararlarıyla açıkça göstermiştir. ABD, İran'ı ekonomik olarak boğmak, siyaseten belini bükmek, içeriden ayaklanma çıkartmak ve bir rejim değişikliği yapmak istiyor. Bölge ülkelerinin bir araya gelip ABD yaptırımlarına karşı durması gerekiyor. Aksi takdirde bu yıkıcı yaptırımlar bugün İran'da, yarın baka ülkelerde uygulanacaktır" diye konuştu.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yaptırımdan muaf tutulan ülkelerin durumu da geçicidir. ABD, Ortadoğu'ya İsrail'in gözüyle bakıyor. İsrail'in gözüyle baktığı için İran'ın nükleer programına karşı çıkıyor ama İsrail'in nükleer programına karşı tek kelime etmiyor. Bu yaptırımlardan, 6 aylık geçici bir dönemden sonra enerji sektörlerinin tamamı etkilenecektir. Uymayan cezalandırılacaktır. Bu yaptırımlar sadece İran'a değil Türkiye ve dünyaya karşı alınmış kararlardır." - ANKARA