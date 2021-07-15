CHP'li Öztunç: "Rize ili genelinde acilen afet bölgesi kararı alınmalıdır"
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CHP'li Öztunç: "Rize ili genelinde acilen afet bölgesi kararı alınmalıdır"

CHP'li Öztunç: 'Rize ili genelinde acilen afet bölgesi kararı alınmalıdır'
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yaşanan sel ve heyelan felaketi nedeniyle Rize'de acilen afet bölgesi kararı alınması gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yaşanan sel ve heyelan felaketi nedeniyle Rize'de acilen afet bölgesi kararı alınması gerektiğini ifade etti.

Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'deki sel felaketinin benzerinin bir yıl önce Çayeli'nde yaşandığına işaret ederek, Rize'de son 20 yılda sel nedeniyle 76 canın kaybedildiğini belirtti.

Buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Öztunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İklim krizi yaşadığımız acı bir gerçek. Yağışların bu kadar yoğun ve şiddetli olması sürpriz değil. Yağışın zararlarını azaltmak, yok etmek bilimsel olarak mümkün. İnsan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış imar ve yapılaşma politikaları, yanlış su yönetimi politikaları, ormansızlaşma, HES'ler, dere ıslah çalışmaları ve benzeri etkenler bu felaketleri tetikliyor. Halen bu konuda bir eyleme geçmiyor ve eski davranışlarda devam ediyorsak, burada ihmal değil kast aramak gerekiyor."

Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Karadeniz İklim Eylem Planı'nın uygulanmadığını öne sürdü.

CHP olarak geçen aylarda "Afet ve Aşırı Doğa Olayları Politika Belgesi" yayınladıklarını hatırlatan Öztunç, "Uluslararası metinleri, sözleşmeleri inceleyerek, ülkemizin öznel koşullarını irdeleyerek bir politika belgesi hazırladık. Bu işin kuralı tüm dünyada aynı, riske öncelik vermek, zararlarını ortadan kaldıracak tedbirler almak." ifadelerini kullandı.

Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, tüm Rizelilere de geçmiş olsun dileklerini ifade eden Öztunç, "Rize ili genelinde acilen afet bölgesi kararı alınmalıdır. Mağdur olan yurttaşların kamusal yardım ve hizmetlerden eşit faydalanmalarını sağlayacak koşullar sağlanmalı, bu bağlamda gerekli kanun değişiklikleri yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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