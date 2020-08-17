CHP'li Öztunç: "Millet Bahçeleri deprem toplanma alanı olarak mı inşa edildi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Öztunç: "Millet Bahçeleri deprem toplanma alanı olarak mı inşa edildi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Millet Bahçelerinin, deprem toplanma alanı olabilmesi için altyapısı yeterli midir?

CHP'li Öztunç:
17.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Millet Bahçelerinin, deprem toplanma alanı olabilmesi için altyapısı yeterli midir? Bu bahçeler deprem toplanma alanı olarak mı inşa edildi?" diye sordu.

Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir konuşmasında "Millet bahçelerimizin her biri aynı zamanda birer toplanma alanıdır." dediğini hatırlattı.

İktidarın, bugüne kadar deprem gerçeğini unuttuğunu savunan Öztunç, şunları kaydetti:

"Deprem gerçeğine rağmen hiçbir yatırım yapmayan AKP iktidarı şimdi milleti bir kez daha kandırmak için Millet Bahçelerini öne sürmektedir. Millet Bahçelerinin, deprem toplanma alanı olabilmesi için altyapısı yeterli midir? Bu bahçeler deprem toplanma alanı olarak mı inşa edildi? Kentlerdeki deprem toplanma alanlarını imara açarak AVM ve rezidans diken AKP şimdi de millet bahçeleri ile milleti kandırmaya çalışıyor. Kentlerdeki deprem toplanma alanları ranta kurban edildi. Bakanın açıklaması dostlar bizi alışverişte görsün mantığıyla yapılmıştır."

Öztunç, 45 saniyelik Marmara depreminde 17 bin 500 insanın yaşamını yitirdiğini anımsatarak, gerçek olanın Kanal İstanbul projesi değil, deprem olduğunu ifade etti.

Toplanma alanlarını imara açan iktidarın, kentsel dönüşüm projelerini rant projelerine dönüştürdüğünü ileri süren Öztunç, bilimsel ve objektif verilere göre hazırlanan raporlara dayanılarak afet riskinin tespit edilip, bu doğrultuda iyileştirme ya da kentsel dönüşüm yapılmasının gerekliliğine işaret etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi Dünya
Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı Dünya
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi
Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Donald Trump Muharrem İnce Aylin Nazlıaka
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Caner Erkin Süleyman Seba Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: CHP'li Öztunç: "Millet Bahçeleri deprem toplanma alanı olarak mı inşa edildi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 19:28:08. #1.15#
title