CHP'li Öztunç, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümüne ilişkin önerilerde bulundu Açıklaması
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CHP'li Öztunç, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümüne ilişkin önerilerde bulundu Açıklaması

CHP'li Öztunç, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümüne ilişkin önerilerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için çalışma yaptıklarını ve öneriler hazırladıklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için çalışma yaptıklarını ve öneriler hazırladıklarını söyledi.

Öztunç, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de deniz salyasına ilişkin çalışma yaptıklarını anlatan Öztunç, son günlerin en önemli sorununun Marmara Denizi'ndeki bu durum olduğunu vurguladı.

Öztunç, evsel, sanayi atıkları ile kirli akan Ergene Nehri'nin buna sebep olduğuna işaret ederek, atık suların arıtılmadan denize akıtılmasının önüne geçilemeyecek sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.

Yıllardır bilim insanları, çevreciler, yerel yöneticiler ve muhalefet partilerinin "Marmara Denizi bitmek üzere" diye feryat ettiğini dile getiren Öztunç, "Ama AKP yıllarca buna sessiz kaldı. Hiçbir şekilde bu tepkileri ciddiye almadı, sesini çıkartmadı. Bugün geldiğimiz noktada bu görüntüler yaşandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Mecliste bir komisyon kurulmalıdır"

Marmara Denizi'ne ilişkin bir an önce acil eylem planı hazırlanmasını beklediklerini aktaran Öztunç, deniz salyasının çözümüne ilişkin yaptıkları çalışma sonucu öneri listesi hazırladıklarını kaydetti.

Evsel, sanayi ve atık suların arıtılmadan Marmara Denizi'ne akıtılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Öztunç, şu önerilerde bulundu:

"Ergene Nehri bir an evvel temizlenmelidir. Ayrıca derin deşarjla nehrin Marmara'ya aktarılması fikrinden vazgeçilmelidir. Marmara Denizi'nin çevresindeki sanayi tesislerine yönelik denetimler en sert şekilde yapılmalı ve Paris Antlaşması bir an evvel yürürlüğe konulmalıdır. Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçilmelidir. Aksi takdirde bu proje, Marmara Denizi'nin tabutuna çakılmış dördüncü ve son çivi olacaktır. Balıkçılara mutlak surette ekonomik destek sağlanmalıdır ve Mecliste bir komisyon kurulmalıdır."

"Jeotermal Enerji Santrallerinin Çevresel Etkileri" raporu hazırlandı

Öztunç, jeotermal enerji santrallerinin çevresel etkilerini araştırmak üzere CHP olarak kurdukları komisyonun iki ay süren çalışmasını tamamladığını da bildirdi.

Saha çalışmasını "Jeotermal Enerji Santrallerinin Çevresel Etkileri" başlığıyla rapor haline getirdiklerini ifade eden Öztunç, söz konusu çalışmayı ilgili bakanlıklara, siyasi parti gruplarına, bu alanda faaliyet gösteren iş dünyasına ileteceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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