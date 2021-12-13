CHP'li Öztunç: "Madra Barajı'na kimyasallar doldu" - Haberler
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CHP'li Öztunç: "Madra Barajı'na kimyasallar doldu"

CHP'li Öztunç:
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki demir madeni tesisinin atık barajının çökmesi sonucu Madra Barajı'na kimyasalların dolduğunu savundu.

BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki demir madeni tesisinin atık barajının çökmesi sonucu Madra Barajı'na kimyasalların dolduğunu savundu.

Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, Ayvalık'taki demir madeni tesisinin atık barajının aynı yıl içinde ikinci kez çöktüğünü belirtti.

"Aynı tesiste, aynı yıl içerisinde ikinci kez aynı vaka yaşanıyorsa denetimsizlik var demektir." ifadesini kullanan Öztunç, madencilik politikalarını ve uygulamalarını eleştirdi.

Göçüğün yaşandığı firmanın işletme ruhsatının ÇED'den muaf tutulduğunu savunan Öztunç, "Bu barajlar neden kaldıramayacakları yükleri taşıyor? Doyumsuzluk yüzünden. Yangından mal kaçırır gibi davranıyorlar. En ufak bir yağışta tüm kimyasallar bir anda suya ve toprağa karışıyor. Madra Barajı'na kimyasallar doldu." ifadelerini kullandı.

Öztunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Karaayıt köylülerinin taleplerine ses vermesi çağrısında bulundu.

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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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